Трейлер комедийного фантастического сериала «Оливье и роботы» от «Иви»

«Иви» показал трейлер фантастического комедийного сериала под названием «Оливье и роботы».

Шоу расскажет о жизни в России в недалеком будущем и о том, как русский менталитет сталкивается с техническим прогресссом.

В актерском составе числятся Леонид Каневский, Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Егор Корешков и другие российские звезды.

Всего будет шесть эпизодов: «Знакомство», «Учитель года», «Робот Всеволод», «Привет, Андрей!», «Процесс» и «Храброе сердце».

Премьера состоится 1 января. В этот день выйдут все серии.