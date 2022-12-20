Трейлер комедийного фантастического сериала «Оливье и роботы» от «Иви»

«Иви» показал трейлер фантастического комедийного сериала под названием «Оливье и роботы».
Шоу расскажет о жизни в России в недалеком будущем и о том, как русский менталитет сталкивается с техническим прогресссом.
В актерском составе числятся Леонид Каневский, Гоша Куценко, Ирина Горбачева, Егор Корешков и другие российские звезды.
Всего будет шесть эпизодов: «Знакомство», «Учитель года», «Робот Всеволод», «Привет, Андрей!», «Процесс» и «Храброе сердце».
Премьера состоится 1 января. В этот день выйдут все серии.
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Редактор
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