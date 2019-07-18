Один из шоураннеров сериала «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан рассказал изданию EW несколько подробностей о третьем сезоне сериала. По его словам, новый сезон будет непохож на предыдущие два. Он будет меньше напоминать игру в «угадайку» и больше времени посвятит отношением андроидов со своими создателями.

Мне нравятся сериалы, которые находят свои ритм и держатся в нём по 100 эпизодов, но это не такое шоу. Джонатан Нолан

Одним из центральных персонажей третьего сезона станет лос-анджелесский рабочий по имени Калеб (Аарон Пол), который будет сильно влиять на Долорес.

Персонаж Аарона поставит под сомнение представление Долорес о человеческой природе. Он человек, который не может позволить себе «Мир Дикого Запада». Джонатан Нолан

Действие третьего сезона развернётся сразу после конца второго. По словам Нолана, команда была очень рада рассказать историю адаптации Долорес в мире людей и показать, как она с ним взаимодействует.

Премьера третьего сезона запланирована на 2020, точную дату HBO пока не раскрывает. EW также поделился новым кадром третьего сезона.