Программный директор HBO Кейси Блойс на встрече Ассоциации телевизионных критиков раскрыл пару деталей о «Мире Дикого Запада» — правда не о новом парке времён Второй Мировой и не о новом персонажей.

По словам Блойса, третий сезон шоу стоит ждать в первой половине 2020 года. Он не стал комментировать появление новых или старых персонажей: «Если вы не видели их в трейлере, я не могу ответить». Издание The Wrap подчеркнуло, что в продолжении должны появиться Долорес, Мэв, Бернард, Шарлотта и Человек в Чёрном.

Журналисты также поинтересовались, как обстоят дела с контрактом Amazon и шоураннеров «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой — поклонники сериала переживают, что из-за сделки главы шоу станут уделять ему меньше времени. Сделка включает в себя работу над проектами для интернет-гиганта в течение пяти лет!

Блойс отметил, что фанатам сериала не стоит из-за этого переживать — проект «на 100% в руках шоураннеров». Руководитель также отметил, что с Ноланом и Джой уже заключены сделки насчёт потенциальных четвёртого и пятого сезона.

Я не переживаю, что они потеряют концентрацию на сериале. Они не потеряют. Кейси Бойс, программный директор HBO

В середине июля канал выпустил новый трейлер третьего сезона, приуроченный к фестивалю Comic-Con. В ролике показали не только внешний мир, но и неожиданно уделили внимание парку времён Второй мировой — с нацистами и свастикой. А также показали другие машины помимо андроидов.