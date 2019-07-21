Третий день Comic-Con порадовал нас новыми анонсами. Компания Amazon представила трейлер и отрывок четвёртого сезона «Пространства», а студия Marvel рассказала, какие фильмы и сериалы войдут в четвёртую фазу киновселенной. В этом материале мы собрали ещё несколько интересных новостей с конвента.

«Мир Дикого Запада»

HBO показал трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Он сконцентрируется на истории Долорес и других хостов, которые будут познавать мир людей и обнаружат, что имеют с человеком намного больше общего, чем со своими собратьями-машинами. Премьера намечена на 2020 год.

Читайте также

Мир Дикого Запада, 2 сезон 3

Мир Дикого Запада, 2 сезон: идеи, темы и нелинейное время

 01.07.2018

Сериал становится всё более сложным, запутанным и постмодернистским и заставляет нас сомневаться в собственной реальности.

«Звездный путь»

На конвенте показали первый трейлер сериала «Звездный путь: Пикар» про адмирала на пенсии. Выход запланирован на 2020 год.

Читайте также

7 деталей о грядущем сериале «Звёздный путь: Пикар» об адмирале на пенсии

7 деталей о сериале «Звёздный путь: Пикар» про адмирала на пенсии

 18.07.2019

Да, Пикар вернётся в космос, но не в Звёздный флот.

Кроме этого, представили первые кадры третьего сезона «Дискавери» с новым персонажем по имени Кливленд Букер. В новом сезоне нас ждёт временной скачок на 1000 лет в будущее.

Читайте также

«Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал 5

«Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал

 29.04.2019

Надежда на то, что сезон исправит проблемы первого, не оправдалась. Впрочем, есть и несколько плюсов.

Сериал о Харли Квинн

Первый сезон мультсериала о Харли Квинн будет состоять из 26 эпизодов и выйдет уже в следующем году.

Сериалы CW

CW показал на Comic-Con 4 новых ролика к продолжениям своих шоу по комиксам DC. На панели представили восьмой и заключительный сезон «Стрелы» (премьера 15 октября), третий сезон «Чёрной молнии» (выйдет 21 октября), пятый сезон «Супергёрл» (6 октября) и шестой сезон «Флэша» (8 октября).

Читайте также

Что там у Стрелы и Флэша? Сериалы The CW по DC в 2019 году 2

Что там у Стрелы и Флэша? Сериалы The CW по DC в 2019 году

 11.06.2019

Располагаем сезоны этого года от лучшего к худшему В этот раз порядок оказался весьма неожиданным!

«Волшебники»

Также на конвенте представили первый трейлер пятого сезона «Волшебников». Его выход запланирован на 2020 год.

Читайте также

«Волшебники», 4 сезон — главный для всего сериала 11

«Волшебники», 4 сезон — главный для всего сериала

 30.04.2019

Чем запомнится четвёртый сезон «Нарнии для взрослых»: потери, завершения сюжетных линий и раскрытие персонажей. Сериал продолжается, но на этом мог бы и закончиться.

«Сквозь снег»

Свой первый трейлер получил сериал «Сквозь снег» — адаптация французского графического романа. Первый сезон стартует весной 2020 года.

Сюжет разворачивается в недалёком будущем, в котором человечество стало жертвой биологической атаки, заморозившей всё живое на Земле. Остатки рода людского путешествуют на бронированном и укреплённом поезде, состоящем из сотни вагонов. Они разделены по социальному статусу — в «хвосте» едут рабочие и бедняки, а руководство и элита занимают «голову».

И ещё немного DC

  • Второй сезон «Рокового патруля» выйдет в следующем году на новом сервисе HBO Max.
  • Во втором сезоне «Титанов» появится Дефстроук, выглядеть он будет вот так. Премьера запланирована на 6 сентября. Трейлеры и анонсы SDCC'19: сериала CW, «Мир Дикого Запада» и «Волшебники»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики