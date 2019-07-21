Третий день Comic-Con порадовал нас новыми анонсами. Компания Amazon представила трейлер и отрывок четвёртого сезона «Пространства», а студия Marvel рассказала, какие фильмы и сериалы войдут в четвёртую фазу киновселенной. В этом материале мы собрали ещё несколько интересных новостей с конвента.

«Мир Дикого Запада»

HBO показал трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Он сконцентрируется на истории Долорес и других хостов, которые будут познавать мир людей и обнаружат, что имеют с человеком намного больше общего, чем со своими собратьями-машинами. Премьера намечена на 2020 год.

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«Звездный путь»

На конвенте показали первый трейлер сериала «Звездный путь: Пикар» про адмирала на пенсии. Выход запланирован на 2020 год.

Кроме этого, представили первые кадры третьего сезона «Дискавери» с новым персонажем по имени Кливленд Букер. В новом сезоне нас ждёт временной скачок на 1000 лет в будущее.

Сериал о Харли Квинн

Первый сезон мультсериала о Харли Квинн будет состоять из 26 эпизодов и выйдет уже в следующем году.

Сериалы CW

CW показал на Comic-Con 4 новых ролика к продолжениям своих шоу по комиксам DC. На панели представили восьмой и заключительный сезон «Стрелы» (премьера 15 октября), третий сезон «Чёрной молнии» (выйдет 21 октября), пятый сезон «Супергёрл» (6 октября) и шестой сезон «Флэша» (8 октября).

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«Волшебники»

Также на конвенте представили первый трейлер пятого сезона «Волшебников». Его выход запланирован на 2020 год.

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«Сквозь снег»

Свой первый трейлер получил сериал «Сквозь снег» — адаптация французского графического романа. Первый сезон стартует весной 2020 года.

Сюжет разворачивается в недалёком будущем, в котором человечество стало жертвой биологической атаки, заморозившей всё живое на Земле. Остатки рода людского путешествуют на бронированном и укреплённом поезде, состоящем из сотни вагонов. Они разделены по социальному статусу — в «хвосте» едут рабочие и бедняки, а руководство и элита занимают «голову».

И ещё немного DC