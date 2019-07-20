Четвёртый сезон сериала «Пространство» выйдет 13 декабря

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На фестивале Comic-Con в Сан-Диего Amazon провёл презентацию своего космического сериала «Пространство» (The Expanse) по одноимённому научно-фантастическому циклу Джеймса Кори. Интернет-гигант показал пятиминутный ролик — отрывок из первого эпизода.

Шоу вернётся 13 декабря. По традиции, Amazon наверняка выложит все серии в один день.

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Главный космический сериал вернётся ориентировочно к концу года.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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