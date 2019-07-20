Четвёртый сезон сериала «Пространство» выйдет 13 декабря

Выясняем, почему эта замечательная вселенная куда более известна на Западе, чем в России, и может ли это измениться.

Роботы для секса — уже не фантастика. Но где их достают, безопасно ли это, и не исчезнет ли из-за них обычный секс? И кстати, при чём тут разумный пылесос?