Фото и постер четвёртого сезона сериала «Пространство»

Портал IGN представил первый постер и кадры из грядущего четвёртого сезона главного космического сериала «Пространство» (The Expanse). У шоу по-прежнему нет даты выхода, но Amazon ранее ориентировались на конец 2019 года. По всей видимости, дату объявят вместе с трейлером, который ожидается на фестивале Comic Con San Diego 20 июля.

Действие четвёртого сезона будет основано на четвёртом же романе цикла «Пожар Сиболы», который рассказывает о конфликте на одной из экзопланет, открытой после появления множества врат в другие галактики. Первопоселенцы не поделили землю с частной компанией, и разбираться с ситуацией отправили Джеймса Холдена и его команду. Правда, именно там Холдену предстоит столкнуться с ещё одним ужасающим артефактом пришельцев.

Вот как звучит официальный синопсис:

Планета Илос, или Терра Нова кажется пригодной к колонизации. Там есть кислород, вода, растительный и животный мир и запасы ценнейших полезных ископаемых. Однако пока переселенцы-астеры и могущественные корпорации борются за право разрабатывать экономический потенциал этой планеты, сама планета, еще хранящая осколки могущественной и погибшей цивилизации прошлого, пытается уничтожить захватчиков.

Syfy закрыл «Пространство» после третьего сезона в мае 2018 года, однако в итоге шоу перекупил Amazon. Глава компании Джефф Безос — большой поклонник фантастического цикла Джеймса Кори, на котором основано шоу. По слухам, директор был очень недоволен, когда узнал, что права на экранизацию были выкуплены Syfy.