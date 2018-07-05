«Пространство» — великий сериал, и 3 сезон тому доказательство

Обстановка между Землёй, Марсом и поясом астероидов накалена до предела. Стремление обладать инопланетными технологиями толкает даже нерешительных политиков к прямому конфликту. Команда Росинанта вновь оказывается в центре событий. Капитан Джеймс Холден летит на Ганимед спасать детей от чудовищных экспериментов с инопланетными субстанциями. Госсекретарь Авасарала попадает в опалу, и, чтобы остановить войну, ей придётся вступить в неожиданный союз. Тем временем на Венере просыпается протомолекула…

The Expanse Жанр: космическая фантастика

Продюсеры: Марк Фергус, Хоук Остби

В ролях: Стивен Стрейт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Фрэнки Адамс, Шоре Агдашлу, Кара Джи

Премьерный показ: апрель — июнь 2018, Syfy

Продолжительность: 13 серий по 45 минут

Похоже на: «Светлячок», «Звездный крейсер «Галактика», «Игра престолов»

«Светлячка» нет с нами больше пятнадцати лет. Можно надеяться, молиться, ждать ещё полтора десятилетия — он не вернётся. Но это уже не так страшно, как раньше. У нас есть «Пространство».

За три года канадский сериал вырос из приличного, но дешёвого коридорного шоу в явление, не уступающее шедевру Уидона. У них даже много общего — например, похожие персонажи. Брутальный механик Амос немного напоминает Джейна, инженер Наоми Нагата так же верна Холдену, как Зоуи привязана к Мэлу, да и в пилоте Алексе есть что-то от инфантильного Уоша. Но «Пространство», оно же «Экспансия», — больше, чем копия старого сериала. Мы дождались. У «Светлячка» появилась достойная смена. И вот почему мы так считаем.

В «Пространстве» прекрасно показан космос

На битвах, взрывах и крушениях сериал не экономит. Но главное — космос тут выглядит настоящим, огромным. Путь от планеты к планете занимает целые месяцы, общение между Марсом и лунами Сатурна проходит с огромной задержкой. Последние дни долгого перелёта крейсеры проходят двигателями вперёд — поглощая лишнюю скорость. Низкая гравитация не позволяет вынашивать детей на астероидах, на большинстве из них нет приличной атмосферы.

Нам не дают забыть, как опасны перегрузки и как важна техника безопасности. Незакреплённая дверь шкафчика ставит под угрозу больше жизней, чем корабельный лазер, что уж говорить о коварной Медленной зоне! Представьте, что максимальная скорость больше не равна скорости света, а гораздо, гораздо меньше. Что будет с кораблём, который затормозит в считаные доли секунды?

Последствиям страшной перегрузки посвятили целую серию, жуткую и мрачную. Капли крови, летающие в невесомости, переломы, которые нельзя вылечить, нарастающая паника среди гражданских — все эти горькие последствия человеческой гордыни стали потрясающим аккордом к финалу сезона.

«Пространство» — больше, чем приключение

Космические сумасбродства Холдена и его друзей вышли на новый уровень. Импульсивный капитан начинает и заканчивает войны, приводя в бешенство политиков всех мастей. За героем системы начинают бегать журналисты. Каждый конфликт на экране мы видим минимум с трёх сторон. Правых в сериале нет: как некогда появление ядерного оружия вызвало холодную войну, так и теперь само наличие протомолекулы в Солнечной системе толкает людей на рискованные поступки.

Сейчас «Пространство» — сериал уровня «Игры престолов» в её лучшие годы. Проработка персонажей, сильный сюжет, хорошо прописанный мир — по многим показателям она уже обогнала флагман от HBO. Повествование по-настоящему эпично, мы видим конфликт глазами сильных мира сего и обычных людей. Романы Мартина и сериал по их мотивам описывали жизнь дворян, редко обращаясь к доле простого народа.

В «Пространстве» состав героев куда более пёстрый. Много обычных людей, рабочих, техников, учёных, — это и уже упомянутый Пракс, и команда механиков с корабля ООН, и нахальный рудокоп Диого. Сильнее прочих запоминается космический гонщик, первым столкнувшийся с Медленной зоной, — романтик-неудачник и любитель хорошей музыки.

«Пространство» — это идеальная экранизация

Книги Джеймса Абрахама и Тая Фрэнка, литературная основа сериала, хороши сами по себе. Но сериал значительно улучшает первоисточник, прибавляя ему динамизма. Третий сезон охватывает события конца второй книги и всей третьей. Взяв бешеный темп с первой серии, он и не думает останавливаться. Авасарала в компании марсианки и телохранителя с боем захватывает прогулочную яхту и удирает от целого флота… миг… и вот уже команда Холдена штурмует лабораторию. А после, когда протомолекула открывает ворота к другим мирам, за власть над ними сражается вся система.

Даже проходные персонажи оригинала, Пракс и Анна, в сериале выглядят не хуже главных героев. Ботаник в исполнении Терри Чена оказался мечтателем, романтиком и редким гуманистом, он сумел подружиться даже с грубыми Амосом. Элизабет Митчелл, знакомая вам по Lost, потрясающе справилась с ролью миссионера и духовного наставника. Религиозный пыл в её глазах — это не фанатизм, Анну восхищает романтика фронтира, и в самой сложной ситуации она находит силы спасать чужие души.

Исправилась Фрэнки Адамс. Её Бобби стремительно эволюционирует из тупого солдафона в незаменимого члена команды. Даже номинальные злодеи, пират с Цереры капитан Эшфорд и аморальный учёный Жюль-Пьер Мао, куда объёмнее своих книжных прототипов, их мотивы можно понять и принять.

«Пространство» — это многоуровневый сюжет без роялей в кустах

Ничто не происходит просто так. Ниточки, за которые дёрнут через сезон-два, показывают уже сейчас. Из тени выходит персонаж, важный аж для шестой книги. Точнее, не совсем так: Камина Драммер, капитан флагмана астероидян, отдувается за четверых (!) героев оригинала — себя, механика Саманту, Быка и Мичио Па, — позаимствовав у каждого самые драматичные эпизоды.

Если в сериале что-то действительно важно, будьте уверены, вас подготовят заблаговременно. Не случайно Алекс снова и снова проверяет почту, надеясь увидеть новое письмо от жены. Не зря Наоми вспоминает о брошенном сыне. Жюль-Пьер невзначай бросает, что любит своих дочерей… и дочери развивают эту мысль полсезона спустя. Интрига сохраняется даже для читавших. Телохранителя Авасаралы Котиара в книгах не было вообще, и за судьбу храброго солдата боялись, наверное, вообще все зрители.

Пора признать: «Пространство» — лучший космический сериал за последние 15 лет, а третий сезон — пока что лучший в нём. Сериал дополняет события книги и показывает их даже интереснее. Спасибо директору Amazon Безосу за то, что не дал закрыть «Пространство» и подхватил эту жемчужину у Syfy. С нетерпением ждём продолжения.