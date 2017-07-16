Как смотреть «Игру престолов» с 7-го сезона и всё понимать

F.A.Q. по сюжету, персонажам и мемам для тех, у кого нет времени смотреть все 60 эпизодов.

Вот и наступило это ужасное время: стартует 7-й сезон «Игры престолов». Ваши друзья обсуждают каких-то Тирионов и болеют за каких-то Таргариенов. А вы всё не решаетесь подступиться к этой махине, о которой знаете только по мемчикам. Хочется не отставать от товарищей, но для этого надо осилить 60 часов контента. Нельзя же просто взять и начать смотреть с 7-го сезона! На самом деле можно — с помощью «Мира фантастики». Наш краткий, но ёмкий путеводитель «для чайников» поможет вам начать просмотр прямо с 7-го сезона и знать, кто все эти люди. Или вообще не смотреть, но понимать все шутки и поддерживать разговор так, будто вы опытный престоломан.

Осторожно, спойлеры! Статья не просто содержит спойлеры. Статья СОСТОИТ из спойлеров для не смотревших. Её для этого и писали!

Что в этом сериале вообще происходит?

«Игра престолов» — это фэнтези, но не про эльфов и гномов, как «Властелин колец», а нечто вроде исторического романа про средневековые войны и интриги.

Несколько дворянских родов дерутся за власть над континентом под названием Вестерос. Герои состоят в сложных родственных отношениях, постоянно предают друг друга, свергают, убивают, штурмуют крепости и занимаются сексом. В общем, всё как в реальной истории, только концовку нельзя заранее вычитать в учебниках. Плюс, в отличие от реальной истории, тут есть драконы, зомби и боевые мамонты.

Всё это изначально было основано на книгах Джорджа Мартина. Но Джордж пишет так медленно, что сюжет сериала уже его обогнал. Проспойлерить, что будет дальше, стало некому.

На начало 7-го сезона основных претендентов на самое неудобное в мире кресло трое. Первая — королева Серсея Ланнистер, которая сейчас его заняла, перебив по пути к власти кучу народу. Вторая — Дейенерис Таргариен, владычица драконов и наследница древней, но давно свергнутой династии. И третий — Король Севера и верховный Незнайка сериала, Джон Сноу.

Джон Сноу — который ничего не знает?

Да. Этот грустный кудрявый эмо — отпрыск могущественного дома Старков, правящего на севере Вестероса. Большую часть сериала Джон служил в Ночном дозоре — так называется местный штрафбат, охраняющий границу на крайнем севере. В 6-м сезоне получил повышение до Короля Севера.

Весь сериал нас уверяли, что Джон — незаконнорожденный сын лорда Неда Старка. Но в финале 6-го сезона нам раскрыли страшную тайну (о которой фанаты догадались ещё после первой книги Мартина): на самом деле он сын сестры Неда Лианны и принца Рейегара Таргариена. То есть, вероятно, ещё один наследник Железного трона.

Сам Джон пока что об этом не знает. Он, как любила повторять его бывшая девушка Игритт, вообще ничего не знает.

Погодите, его разве не убили?

Убили и воскресили. Да, так можно было.

Жрица Мелисандра с помощью магии вернула красавчика с того света. Тот ломанулся отвоёвывать замок Старков, Винтерфелл, у захватившего его Рамси Болтона — ублюдка во всех смыслах слова. При осаде проявил себя дубовейшим командиром, попал в окружение и чуть не слил битву. На его счастье, положение спасли его сводная сестра Санса Старк и её ухажёр Мизинец с армией.

Увы, неблагодарные северяне оказались сексистами и объявили владыкой Севера дурачка Джона, а не законную наследницу Сансу. Теперь сестра смотрит на брата лютоволком и подумывает, стоит ли терпеть этого выскочку.

За Джона: Давос Сиворт — очень благородный рыцарь, хотя и бывший контрабандист. Служил королю Станнису, после его гибели служит Джону. Лианна Мормонт — десятилетняя девочка с навыками опытного тролля. Вовремя толкнула речь на тему «Джонни крутой», за счёт чего Сноу избрали королём. Сэм Гэмджи Тарли — добрый пухляш, друг Джона, вместе служили в Ночном дозоре. Тёзка и вообще копия Сэма из «Властелина колец». В 7-м сезоне уехал учиться в единственный на континенте университет.

За Сансу: Мизинец, он же Петир Бейлиш — великий интриган и патологический предатель, лицо которого навеки застыло в ухмылке а-ля «у меня есть хитрый план, не доверяйте мне». Имеет виды на Сансу и подбивает её свергнуть Джона. Бриенна Тарт — большая и суровая женщина, валькирия, мечта викинга. На 7-й сезон служит Сансе, тайно вздыхает по Джейме.

По слухам, в 7-м сезоне Джон встретится с Дейенерис и будет иметь с ней очень глубокие и личные отношения.

Дейенерис — это девушка с гифки «Mother of dragons»?

Да, но гифка — из первого сезона, где Дени была женой вождя кочевников Дрого. Девушку насильно выдали за этого Конана-варвара, рассчитывая, что он поможет дому Таргариенов отвоевать Вестерос, которым они когда-то правили. С тех пор Дени дважды овдовела и обзавелась тремя ручными драконами, с помощью которых ещё пять сезонов завоёвывала соседний с Вестеросом континент, Эссос. Теперь Дейенерис — самая могущественная королева в сериале, а репостнувший эту гифку житель Эссоса рискует получить реальный срок.

Весь сериал Дени воевала на местном Ближнем Востоке и не пересекалась с прочими главными героями. Но сценаристы поняли, что так дальше продолжаться не может. Сперва к ней на службу начали перебегать персонажи из других сюжетных веток. А в финале 6-го сезона владычица драконов наконец погрузила свои юниты на транспортники и пошла в рейд — отбивать трон предков у Серсеи Ланнистер.

За Дейенерис: Тирион Ланнистер — тот самый карлик, живой талисман сериала. Самопровозглашённый бог сисек и вина, брат Серсеи и Джейме. Пару сезонов назад остальные Ланнистеры ни за что приговорили беднягу к смерти. Обидевшись, тот убил родного отца, стал политэмигрантом и на 7-й сезон служит Дейенерис. Тирион всё ещё выдаёт крылатые фразы для интернет-цитатников, но для сюжета отошёл на второй план. Варис — толстый лысый евнух, великий интриган, не хуже Мизинца. Говорит загадками и за всеми шпионит. На 7-й сезон открыто работает на Дени. Теон Грейджой, он же Вонючка. Лузер и шлемазл: сдуру предал Старков, затем попал в лапы Рамси, который его кастрировал и сделал БДСМ-рабом. Из-за нехватки мужских органов лишился трона Железных островов. На 7-й сезон Теон и его сестра Яра — на побегушках у Дени. Тиреллы — семейство, возглавляемое бабушкой Оленной. Хотят отомстить Серсее, которая убила их родных. Песчаные Змейки — смертоносные сёстры-красавицы, папаша которых, Оберин Мартелл, погиб из-за Ланнистеров.

Ланнистеры — это которые «всегда платят долги»?

Они ого-го как их платят. Королева Серсея, вдова короля Роберта и нынешняя глава дома Ланнистеров, успела насолить всем и натерпеться от всех, вплоть до того, что в одной серии её нагишом гоняли по улицам. Но в финале 6-го сезона она смачно отомстила — взорвала большинство конкурентов. Вместе со столичным собором и кучей невинных свидетелей.

С тех пор, как выбыл Рамси, Серсея — основной кандидат на роль главного злодея сериала. Положение на троне у неё шаткое, её все ненавидят, муж, дети и отец погибли, а брата Тириона она выгнала сама. Так что не слишком привыкайте к безумной королеве — кажется, мы её теряем.

За Серсею Джейме Ланнистер — мастер фехтования одной левой (правую оттяпали в 3-м сезоне). Брат-близнец и любовник Серсеи, настоящий отец её детей (это было поводом для драмы в 1-м сезоне, а теперь уже неважно — все эти дети мертвы). Но отношения у них уже не такие тёплые, как в первых сериях. К 7 сезону Серсея мутировала в чокнутую злодейку, а Джейме — в благородного рыцаря, которому методы сестры не по нраву. Гора, он же Григор Клиган — зомби-рыцарь с отбитыми в буквальном смысле слова мозгами, зато с огромной силищей. Бронн — циничный наёмник, помогал сначала Тириону, а потом его брату. Поднялся от бомжа до владельца замка. Всегда чувствовал, куда дует ветер, и скорее свалит к драконьей матери, чем будет сражаться до конца.

Кто такой Джендри и что за шутки про его лодку?

Незаконнорожденный сын короля Роберта Баратеона, покойного мужа Серсеи. Пару сезонов назад сценаристы отправили его в плавание на лодке, да так о нём и забыли. Но в 7-м сезоне он наконец доплывёт. Учитывая, что все официальные наследники Роберта, кроме Серсеи, уже дали дуба, а на Севере объявили королём бастарда Сноу, у Джендри тоже появляются шансы на Железный трон. Но очень-очень маленькие.

Кто такой Король Френдзоны?

Рыцарь Джорах Мормонт ещё с первых серий вздыхает по Дейенерис и верно ей служит. Всё это время драконья королева развлекается с горячими южными красавцами, а Джораху дарит только снисходительные улыбки и уверения в вечной дружбе. Не повезло парню. Несмотря на целомудрие, Мормонт в 6-м сезоне подхватил болезнь, похожую на венерическую (почему-то на руке). Дейенерис отправила его в отпуск, чтобы искал лечение и не заражал всех вокруг.

Говорят, там умер Шон Бин?

Ещё в 1-м сезоне. Забудьте про Шона Бина. Он играл Неда Старка — лидера Старков, слишком благородного для такой кровавой и подлой франшизы.

И не так уж часто он умирает Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин Шона Бина считают человеком-спойлером. Это неправильно — он даже не входит в топ-5 самых умирающих актёров!

Пару сезонов спустя к папаше отправился его сын Робб, которого зарезали на собственной свадьбе, и его мать, а недавно ещё и младший сын Неда Рикон. В общем, «Игра престолов» — это сплошной геноцид Старков. Однако в сериале ещё остались Старки, даже если не считать Джона Сноу.

Во-первых, Санса, законная наследница Винтерфелла, о которой мы уже говорили. Санса за предыдущие сезоны натерпелась чуть ли не больше всех, и теперь от неё всего можно ожидать.

Во-вторых, Арья — суровая девочка-киллер, которая недавно прокачалась в школе ассасинов. Сейчас она бегает по Вестеросу, тайно вырезая всех, кто обижал её родных.

И, в-третьих, Бран — мальчик-паралитик со способностями экстрасенса. Он умеет переселять свой разум в тела других существ, в том числе перемещаясь при этом в прошлое. Именно Бран пока единственный, кто знает, что Джон Сноу — Таргариен. На 7-й сезон Бран скрывается в дебрях, а остальные считают его погибшим.

Все они — персонажи второстепенные, но могут сыграть и важную роль, так что их стоит запомнить.

Ходор ходор ходор?

Нету больше Ходора, убили в прошлом сезоне. Заодно мы узнали, что его имя означает «Hold the Door»— «Держи дверь».

Как там зима, близко? И почему об этом столько твердят?

Зима уже не просто близко — она наступила в конце 6-го сезона. А важно это потому, что зимы в мире Мартина не то что в нашем. Это ледниковые периоды, длящиеся минимум два-три наших года, а порой и десятилетие.

Каждую зиму с севера прут, подгоняемые морозом, варвары-одичалые. А им на пятки наступают белые ходоки — ледяные зомби верхом на мамонтах. Для защиты от тех и других вестеросцы построили здоровенную стену через весь континент и поставили Ночной дозор её охранять. Но в этот раз ходоки намерены захватить Вестерос, и штрафбат оборванцев их явно не удержит. Есть пророчество, что для такого случая возродится великий герой древности Азор Ахай, и что это кто-то из главных героев.

Ходоки во главе с Королём Ночи — абсолютное зло «Игры престолов», угроза всему живому. Если их не остановить, Вестерос превратится в мир «Ходячих мертвецов», только ещё и промороженный. Но, как вы уже поняли, лидерам Вестероса интереснее делить власть, чем они и займутся в 7-м сезоне. И заметят угрозу с севера, только когда мороженый петух клюнет. Сезону примерно к 8-му. Тогда-то и выяснится, кто тут Азор Ахай, а кто крыса тыловая.

Сами за себя Мелисандра — красная жрица бога огня Р’глора. Верит в пророчество про Азора Ахая, который спасёт мир от великого холода, и что этот избранный — Джон Сноу. Сожгла девочку в жертву своему богу, за что её все ненавидят. Воскресила Джона, в благодарность тот её по доносу Давоса отправил в изгнание. А мог бы и казнить! Братство без знамён — ещё одни приверженцы теории про второе пришествие Азора Ахая. Нечто среднее между друзьями Робин Гуда и отрядами Махно. В составе у них есть свой красный жрец, а с недавних пор ещё и бродячий рыцарь по кличке Пёс. Эурон Грейджой — бородатый пират, правитель Железных островов, где поклоняются кому-то вроде Ктулху. Раздобыл рог, якобы позволяющий отобрать у Дени драконов. Врёт или правда — увидим.

Какой смысл начинать с 7-го сезона? Сериал же наверняка скатился!

Напротив, он сейчас разгоняется и становится всё более впечатляющим. Сюжет наконец перестали затягивать, а канал HBO с каждым сезоном выделяет создателям всё больше бюджета. Если в первом сезоне батальные сцены в основном оставляли за кадром, то Битва бастардов из 6-го сезона по размаху, качеству съёмки и реализму уделывает весь прошлогодний «Варкрафт».

До конца сериала осталось всего 2 сезона по 7 серий — не так уж много, чтобы не досмотреть. Зато на каждый эпизод выделят рекордный бюджет, а финальные эпизоды 7 сезона будут идти по 70-80 минут — как полнометражные фильмы. Только представьте, нас ждёт целая серия фэнтези-блокбастеров с закрученным сюжетом, дорогой графикой и безо всех этих голливудских ограничений на секс и насилие!

Так что даже если вы никогда прежде не смотрели «Игру престолов» — возьмите на вооружение наш FAQ и вперёд.

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