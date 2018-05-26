«Пространство» спасено!
Deadline сообщает, что Amazon заключил сделку о разработке четвёртого сезона научно-фантастического сериала «Пространство». Об этом минувшей ночью рассказал исполнительный директор интернет-гиганта Джефф Безос на Международной конференции по космическому развитию Национального космического общества в Лос-Анджелесе.
Я разговаривал с актёрами полчаса назад, перед тем, как начался перерыв на ужин. Я сообщил им, что мы усердно работаем над тем, чтобы спасти «Пространство», но сделка ещё не завершена. Во время ужина, десять минут назад, я получил сообщение, что «Пространство» спасено. Это выдающийся сериал, и все эти ребята невероятно талантливы.
Джефф Безос
Ранее мы писали, что Amazon может стать потенциальным покупателем шоу после того, как канал Syfy решил не продлевать его из-за низких рейтингов и особенностей распространения в разных странах. Сериал завершился бы после третьего сезона, но теперь создатели смогут приступить к съёмкам продолжения.
Джефф Безос — большой поклонник фантастического цикла Джеймса Кори, на котором основан сериал. По слухам, директор был очень недоволен, когда узнал, что права на экранизацию были выкуплены каналом Syfy. Теперь же «Пространство» перешло к Amazon, и мы смеем надеяться, что интернет-гигант подкинет создателям денег — ждём, что сериал станет ещё масштабнее!
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