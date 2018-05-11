Крайне печальные новости об одном из лучших космических сериалов современности. Руководство канала Syfy решило закрыть «Пространство» (The Expanse) после третьего сезона, сообщает Deadline. Сериал продолжит выходить до июля, пока не завершится весь сезон.

Сериал «Пространство» на три блистательных сезона перенёс нас в Солнечную систему. Каждый из сотрудников Syfy большой поклонник шоу, так что для нас это было невозможно трудным решением. Мы хотим сказать огромное «спасибо» потрясающему актёрскому составу, съёмочной группе и всем, кто помог адаптировать историю Джеймса Кори для экранов. И спасибо всем преданным фанатам, что были с нами. Крис Макнамбер, президент вещательной сети NBCUniversal

Как пишет издание, такое решение связано с условиями контракта канала и студии Alcon Television Group, которая производит шоу. Всё дело в том, что Syfy получает права на первый показ шоу лишь в США, в том время как за распространение в других странах отвечают другие сервисы — в том числе и Netflix. Прибыль канала целиком зависела от рейтингов, которые стали быстро падать, поскольку сериалы подобного жанра зрители предпочитают смотреть целиком.

«Пространство» входило в список сериалов Syfy «новой волны», когда в 2015 году руководство канала решило вернуться к истокам и сконцентрироваться на экранизациях и адаптациях фантастических произведений. В их число входили ещё и «Волшебники» (адаптация романов Льва Гроссмана, в январе продлили на четвёртый сезон), «Конец детства» (адаптация романа Артура Кларка, законченный мини-сериал из 3 эпизодов) и «12 обезьян» (адаптация фильма Терри Гиллиама, будет завершён после финального четвёртого сезона).

Руководство Alcon Television Group планируют найти новых покупателей и инвесторов для продолжения съёмок:

Мы очень разочарованы, что шоу не вернётся на Syfy. Мы уважаем решение наших коллег прекратить сотрудничество, но коммерческий успех и положительные отзывы прессы позволяют нам искать другие возможности для его показа. Один из основателей Alcon Эндрю Косов

Сериал действительно с каждым сезоном получает всё более высокие оценки. На агрегаторе Rotten Tomatoes третий сезон рейтинг положительных отзывов составляет 100% (хотя сезон ещё не завершён, он держит очень высокую планку). Рейтинги второго сезона составляли 95% и 76% у первого.