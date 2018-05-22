Десять дней назад руководство телеканала Syfy объявило, что не планирует продлевать научно-фантастический сериал «Пространство» на четвёртый сезон. Фактически, боссы решили закрыть шоу, в том числе из-за проседающих рейтингов, дорогого производства и особенностей распространения сериала. Все поклонники космической фантастики втайне надеялись, что создатели сериала найдут новых инвесторов — да хотя бы в виде того же Netflix. И, похоже, так и произошло.
The Hollywood Reporter с ссылкой на свои источники сообщает, что интернет-гигант Amazon планирует перекупить шоу. Одна из причин в том, что исполнительный директор компании Джофф Безос обожает серию книг Джеймса Кори. По информации источников, Безос в своё время был «в ярости», когда узнал, что Syfy приобрели права на экранизацию.
Пока Amazon Studios не дают никаких комментариев, поскольку сделка ещё не закрыта. Ждём официальных объявлений!
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