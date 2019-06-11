Что там у Стрелы и Флэша? Сериалы The CW по DC в 2019 году

Конец телесезона — пора завершения всего и вся, и в частности — блока супергероики на The CW. Здесь в этом году поменялась расстановка сил, и весьма удивительным образом. Как и в прошлом году, «Мир фантастики» публикует единый обзор всех пяти сериалов «Сидаба» по комиксам DC — от лучшего к худшему. Важное уточнение: мы сравниваем сериалы исключительно друг с другом. Они по-прежнему не соперники многим другим телеэкранизациям комиксов, особенно с учётом открытия DС Universe. Чтобы не отделываться общими фразами, придётся приводить примеры, поэтому в тексте могут встречаться небольшие спойлеры.

Как было в прошлом году Что там у «Сидаба»? DC-сериалы в 2018 от лучшего к худшему Рассказываем, как в этом году поживают «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и примкнувший к ним новичок — «Чёрная молния».

1. Легенды завтрашнего дня (4 сезон)

В прошлом обзоре я просил авторов не менять формулу, и они не стали. Спасибо! «Легенды» великолепны в своём безбашенном безумии и креативности. Да, на постановку интересного экшена в этом сезоне окончательно плюнули, но кому он нужен, с таким-то сюжетом?

После победы над демоном Молохом в прошлом сезоне Легенды нечаянно открывают брешь между мирами, и в наш мир начинают активно просачиваться сказочные существа. Команда принимает Константина на правах постоянного члена и отправляется сквозь время на отлов оживших мифов. Чего в сериале только нет: единорог-людоед на Вудстоке, фея-крестная в Салеме, честный Рейган, Константин, косплеящий Геральта… Наверняка многих разозлит гей-линия Константина, но на самом деле она сделана как нужно. Поменяйте пол персонажей, и история не изменится.

Стилистика скачет от пародии на фантастику девяностых до индийских танцев и песен. «Легенды» даже пропустили общий кроссовер, над чем ещё и посмеялись. Им и своего добра хватает. Не обошлось и без того, чем славится вся телевселенная DC: тематических появлений актёров. В этом сезоне одним из постоянных персонажей стал отец Нейта, которого играет Томас Ф. Уилсон — Биф Таннер из «Назад в будущее». То что надо для сериала о путешествиях во времени!

В общем, «Легенды завтрашнего дня» — это самозабвенное веселье. Фантазия авторов пока не иссякла, персонажи всё такие же милые, и фансервиса всё ещё вагон. Ура.

2. Супергёрл (4 сезон)

Сюрприз года: главный провал прошлого телесезона поднялся на вторую строчку. Как? Ну, во-первых, все остальные постарались и просели по качеству. А во-вторых, «Супергёрл» вдруг стала лучше по многим пунктам.

Во-первых, сложный и многослойный сюжет. В сезон смогли уместить очень много сюжетных линий, не запутать их, сохранить интригу, социальную актуальность и интерес зрителей к происходящему. Тут тебе и новый супергерой — Сновидица (трансгендер-супергерой, которого играет трансгендерная девушка). И целая россыпь злодеев: Бен Локвуд, он же Агент Свободы (в исполнении Сэма Уитвера — голоса многих персонажей ЗВ, в частности Дарта Мола и Старкиллера из игр Force Unleashed), Манчестер Блэк и его Элита, Красная Дочь, Лекс Лютор, в конце концов. Даже Брейниака на серию сделали злым. Ну и без злобного президента США не обошлось. Его сыграла ещё одна приглашённая звезда — Брюс Бокслейтнер, известный по «Трону» и «Вавилону-5».

Социальные темы поданы так, что не вязнут на зубах, а делают то, что должны: ставят вопросы и заставляют задуматься. Чего стоит только предыстория Локвуда! Сценаристы позаимствовали приём из собственной же вселенной и, как в «Бэтмене против Супермена», показали действия Супергёрл с позиции обыкновенного человека. Пройдясь ретроспективой по всем предыдущим ключевым событиям за три сезона, авторы честно и доходчиво объяснили, откуда берётся нетерпимость. Так что Локвуд — самый хорошо прописанный злодей за всю историю телевселенной.

Уровень технического исполнения не позволяет назвать экшен в «Супергёрл» красивым, зато разнообразным — легко. Персонажи летают, стреляют лазерами из глаз, устраивают «калькулятивный» экшен в стиле «Апгрейда». Есть инопланетные монстры, волшебные артефакты, драконы и броня Лекса Лютора в стиле Железного человека. Вся эта пестрота к тому же выглядит гораздо богаче, чем у «Легенд» и «Флэша» вместе взятых.

К величайшему удивлению, смотреть «Супергёрл» в этом году было интересно. Чего, увы, не скажешь про сериалы, которые расположились на следующих строчках.

3. Чёрная молния (2 сезон)

Прошлогодний лидер рухнул сразу на третье место. «Черная молния» все ещё держится стороной от общей вселенной, но, увы, стал куда сильнее похож на её представителей по качеству исполнения.

Потенциал первого сезона разошёлся по швам. Сюжет стал крайне рваным, с множеством провисаний и уходом в продолжительные «сопли». Некоторых персонажей из первого сезона стремительно убрали, свернув их истории, других протянули через весь сезон, так и не раскрыв. Семейная прозорливость Пирса канула в лету, уступив место постоянным склокам с дочерьми. Злодей из могущественного и умного соперника постепенно превратился в безумного, злобного и тупого зверя, и это крайне обидно.

Экшен тоже разочаровывает. Сценаристы ввели разнообразных металюдей и не смогли правильно ими распорядиться. В итоге боевые сцены следуют самым ужасным традициям сериала «Герои»: персонажи пользуются силами по очереди, а половина не пользуется вовсе.

А вот социальный посыл прописан местами очень хорошо и сильно, хоть и выскакивает порой как черт из табакерки. Именно такие сцены, как посиделки Пирса в классе с Ла-Ла или семейный ужин в финале, не дали сериалу упасть ещё ниже. Особенно стоит выделить редчайший случай на современном западном телевидении — персонажи заговорили о том, что на фоне лавины общественной толерантности в современной Америке всем плевать на проблемы белого мужика.

Не обошлось и без интересной гостевой роли. Скользкого правительственного агента Перси Оделла во втором сезоне сыграл Билл Дюк — колоритный актёр, которого вы наверняка помните по классическим боевикам с Шварценеггером «Коммандо» и «Хищник». Любопытно, что в сериале засветилась актриса София Васильева, которая уже играла в «Супергёрл» другого персонажа. Может быть, авторы всё-таки не планируют присоединять семейство Пирсов к общему балагану?

4. Флэш (5 сезон)

«Флэш» на сей раз просто никакой. Поначалу интересно наблюдать за отношениями Барри и Айрис с прибежавшей из будущего дочкой Норой, но очень быстро это скатывается в невыносимое «мыло» про людей, неспособных нормально поговорить. Барри раз за разом упирается в те же внутренние проблемы, которые он уже благополучно решил в предыдущих сезонах. Сказывается дружба с Оливером Квинном, видимо. Разумный Джо, который зачастую сглаживал острые углы, давал правильные советы и вообще делал сегмент семейной драмы во “Флэше” поучительным, полсезона отсутствовал из-за болезни Джесси Л. Мартина.

Надежда была на злодея Цикаду — первого за сериал, который не копирует суперспособности Флэша. Не помогло. Злодей, конечно, колоритный, но его силой оказался кинжал, отнимавший силу у других. Интересного экшена на этом не построишь. К тому же Цикада, хоть и позиционируется как Джек-потрошитель металюдей и самый безжалостный убийца во вселенной, почти при каждом появлении пренебрегает возможностью убивать главных героев. Воспринимать такого увальня всерьёз нет никакой возможности. Играет Цикаду Крис Кляйн (Оз из серии фильмов «Американский пирог»), и он вполне харизматичен, но временами адски переигрывает.

В плюсах остаются юмор и многогранность Тома Кавано. Он опять сыграл целый веер различных профессоров Уэллсов, но его основным персонажем был французский детектив Шерлок (с ударением на О) Уэллс. И пусть демонстрация его дедуктивных способностей была поистине кошмарна, все остальное в персонаже радует.

А ещё сериал покидает Циско Рамон, и это значит, что обаяния в шоу сильно убавится. Особенно расстраивает дурацкое обоснование вывода персонажа из сюжета: Циско лишил себя способностей. Почему он при этом перестал быть гениальным инженером и раздавателем комиксных имён, мне не понять.

5. Стрела (7 сезон)

На самом дне плавает прародитель всего этого безобразия — «Стрела». В сезоне плохо практически все.

Первые несколько серий вызывали интерес, но весь потенциал сезона сценаристы слили. Пребывание Квинна на зоне и последующая попытка узаконить геройскую команду — это тоска, зелёная, как костюм героя. Фелисити истерит, Диггл хмурит брови, Кертис несмешно шутит, Дина строит из себя крутую и никого не слушает. Один Рене нормальный, и то ненадолго. Диас выглядит ненужным, уже давно растерял всю свою опасную харизму и превратился в пучеглазого истерика. Новый таинственный лучник… в общем, это тоже разочарование, поверьте. Видно, что все устали, не знают, что им делать в кадре, лениво спорят, лениво дерутся.

Авторы попытались освежить действие и вместо флешбэков сделали линию в антиутопическом будущем, где главными героями выступают дети персонажей. Но молодые и дерзкие не успевают раскрыться за отведённое время. Они плоские и не вызывают сопереживания. А боевые сцены с ними хоть и выглядят бодрее, но поставлены с таким невероятным пафосом, что на это больно смотреть. Как и на псевдофутуристические декорации будущего. И на старческий грим героев. И на сюжет. И на злодея. И…

Но есть одна вещь, которая непростительнее, чем все остальные грехи седьмого сезона. Это неумение использовать звёздного гостя. Во второй половине сериала мистического торговца оружием Данте сыграл нестареющий Эдриан Пол — сам Дункан, мать его, Маклауд! И как этим появлением распорядились авторы? Никак. Полторы неинтересные боевые сцены и преждевременный слив. Ни одного намёка на «Горца».

Это предательство принципов всей вселенной DC/CW. Здесь когда-то шутили про Супермена с Брэндоном Рутом и выжали Марка Хэмилла до последней цитатной капли. Здесь позвали Дольфа Лундгрена играть русского и возродили «Побег» дуэтом Вентворта Миллера и Доминика Перселла. И после всего этого они ничего не сделали с самим Маклаудом!

От «Стрелы» нам остался половинчатый восьмой сезон в следующем году, после чего шоу навсегда покинет эфир, уступив место «Бэтвумен». И поделом ему.

* * *

Обязательный эпизод-кроссовер «Иные миры» (Elseworlds) вышел вроде бы масштабным, но тоже слабеньким: без Легенд, без яркого экшена и почти без интересных пересечений. Основную ставку сделали на представление Лоис Лейн для сольника про Супермена и Бэтвумен в исполнении Руби Роуз. Испытания Мар Нову служили чисто для разминки и сюжетно были прописаны кое-как. Особенно невнятным вышел доктор Джон Диган. Почему он распорядился силой Книги именно так нам никто так и не объяснит. Зато обмен телами между Флэшем и Стрелой сработал отлично, но тут ничего удивительного. Уж что «Сидаб» умеет делать, так это балаган.