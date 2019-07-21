Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего постепенно подходит к концу, и одна из его завершающих панелей посвящена Киновселенной Marvel. На сцену вышел глава Marvel Studios Кевин Файги, который рассказал, какие проекты мы увидим в ближайшие несколько лет. С учётом грядущих сериалов, супергероики будет ещё очень много!

Сериалы

Если не указано иного, то речь идёт о релизе в онлайн-кинотеатре Disney+.

«Сокол и Зимний Солдат»

Дата: осень 2020-го.

Шоу расскажет о приключениях двух героев, к роли злодея Барона Земо вернётся Дэниэль Брюль, у него теперь будет маска, как в комиксах.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 1

«Ванда/Вижн»

Когда: весна 2021-го.

События развернутся после «Финала». К своим ролям вернутся Элизабет Олсен и Пол Беттани, хотя последний, напомним, погиб в сражении с Таносом. Среди новичков заявлен персонаж Моника Рэмбю (подруга Капитан Марвел), её сыграет Тейона Паррис.

Ранее Олсен заявляла, что ей показывал промо-фото персонажей в стилистике 50-х годов.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 2

«Локи»

Когда: весна 2021-го.

Действие шоу развернётся вокруг трикстера после похищения Тессеракта в «Финале».

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 3

«Что, если…?»

Когда: лето 2021-го.

Первый анимационный сериал в Киновселенной Marvel расскажет о персонажах других вселенных. Джеффри Райт озвучит Наблюдателя, который выступит в качестве Рассказчика. Всех прочих персонажей КВМ озвучат родные актёры.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 4

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«Соколиный глаз»

Когда: осень 2021-го.

Шоу будет посвящено становлению новой супергероини — Кейт Бишоп, ученице Бартона. Судя по лого и завязке сюжета, сериал основан на одной из ключевых серий комиксов про персонажа — за авторством Мэтта Фрэкшена.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 5

Фильмы

«Вечные»

Когда: 6 ноября 2020-го.

Один из первых фильмов четвёртой фазы Киновселенной, подтерждён практически весь актёрский состав: Ричард Мэдден — Икар, Анджелина Джоли — Тена, Гун Ли — Гильгамеш, Сальма Хайек — Аяк, Брайан Тайри Генри — Фастос, Лия Макхью — Спрайт, Кумейл Нанджиани — Кинго. Ривза и Милли Бобби Браун нет.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 6

«Шанг-Чи: Легенда десяти колец»

Когда: 12 февраля 2021-го.

Главного героя — мастера восточных единоборств — сыграет канадско-китайский актёр Симу Лю (он получил роль только в прошедший четверг). Главным злодеем станет настоящий Мандарин (Тони Люн Чу Вай). Одну из ключевых ролей сыграет Аквафина.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 8

«Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия»

Когда: 7 мая 2021-го.

Как отмечает режиссёр Скотт Дерриксон (снимал оригинальную картину), сиквел станет первым хоррором в КВМ. Он будет связан с событиями сериала «Ванда/Вижен», Стрэнджу предстоит сразиться со множеством злодеев, а к роли Алой Ведьмы вернётся Элизабет Олсен.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 9

«Тор 4: Любовь и гром»

Когда: 5 ноября 2021-го.

И снова ретро, и снова режиссёр Тайка Вайтити. Фильм будет основан на серии «Могучий Тор». К своим ролям вернутся Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон, а Натали Портман воплотит женскую версию Тора. Позднее её героиня появится и в других картинах КВМ.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 10

«Чёрная вдова»

Когда: 1 мая 2020-го.

«Чёрная вдова» — первая картина четвёртой фазы КВМ, расскажет о прошлом Наташи Романофф. Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Хеллбой») воплотит персонажа из комиксов Красного Стража.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 11

«Блэйд»

Новый фильм! Главного героя сыграет Махершала Али (злодей из первого сезона «Люка Кейджа»). Дата выхода — в 2022-м.

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 12

Остальные фильмы

Файги подтвердил разработку картин про Фантастическую четвёрку, команду Мутантов, а также «Стражей Галактики 3» и сиквелов «Чёрной пантеры» и «Капитана Марвел».

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 13

Краткий график

«Тор 4», «Доктор Стрэндж 2» и много сериалов. Что показала Marvel Studios на презентации Comic-Con? 14

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Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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