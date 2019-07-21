Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего постепенно подходит к концу, и одна из его завершающих панелей посвящена Киновселенной Marvel. На сцену вышел глава Marvel Studios Кевин Файги, который рассказал, какие проекты мы увидим в ближайшие несколько лет. С учётом грядущих сериалов, супергероики будет ещё очень много!

Сериалы

Если не указано иного, то речь идёт о релизе в онлайн-кинотеатре Disney+.

«Сокол и Зимний Солдат»

Дата: осень 2020-го.

Шоу расскажет о приключениях двух героев, к роли злодея Барона Земо вернётся Дэниэль Брюль, у него теперь будет маска, как в комиксах.

«Ванда/Вижн»

Когда: весна 2021-го.

События развернутся после «Финала». К своим ролям вернутся Элизабет Олсен и Пол Беттани, хотя последний, напомним, погиб в сражении с Таносом. Среди новичков заявлен персонаж Моника Рэмбю (подруга Капитан Марвел), её сыграет Тейона Паррис.

Ранее Олсен заявляла, что ей показывал промо-фото персонажей в стилистике 50-х годов.

«Локи»

Когда: весна 2021-го.

Действие шоу развернётся вокруг трикстера после похищения Тессеракта в «Финале».

«Что, если…?»

Когда: лето 2021-го.

Первый анимационный сериал в Киновселенной Marvel расскажет о персонажах других вселенных. Джеффри Райт озвучит Наблюдателя, который выступит в качестве Рассказчика. Всех прочих персонажей КВМ озвучат родные актёры.

«Соколиный глаз»

Когда: осень 2021-го.

Шоу будет посвящено становлению новой супергероини — Кейт Бишоп, ученице Бартона. Судя по лого и завязке сюжета, сериал основан на одной из ключевых серий комиксов про персонажа — за авторством Мэтта Фрэкшена.

Фильмы

«Вечные»

Когда: 6 ноября 2020-го.

Один из первых фильмов четвёртой фазы Киновселенной, подтерждён практически весь актёрский состав: Ричард Мэдден — Икар, Анджелина Джоли — Тена, Гун Ли — Гильгамеш, Сальма Хайек — Аяк, Брайан Тайри Генри — Фастос, Лия Макхью — Спрайт, Кумейл Нанджиани — Кинго. Ривза и Милли Бобби Браун нет.

«Шанг-Чи: Легенда десяти колец»

Когда: 12 февраля 2021-го.

Главного героя — мастера восточных единоборств — сыграет канадско-китайский актёр Симу Лю (он получил роль только в прошедший четверг). Главным злодеем станет настоящий Мандарин (Тони Люн Чу Вай). Одну из ключевых ролей сыграет Аквафина.

«Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия»

Когда: 7 мая 2021-го.

Как отмечает режиссёр Скотт Дерриксон (снимал оригинальную картину), сиквел станет первым хоррором в КВМ. Он будет связан с событиями сериала «Ванда/Вижен», Стрэнджу предстоит сразиться со множеством злодеев, а к роли Алой Ведьмы вернётся Элизабет Олсен.

«Тор 4: Любовь и гром»

Когда: 5 ноября 2021-го.

И снова ретро, и снова режиссёр Тайка Вайтити. Фильм будет основан на серии «Могучий Тор». К своим ролям вернутся Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон, а Натали Портман воплотит женскую версию Тора. Позднее её героиня появится и в других картинах КВМ.

«Чёрная вдова»

Когда: 1 мая 2020-го.

«Чёрная вдова» — первая картина четвёртой фазы КВМ, расскажет о прошлом Наташи Романофф. Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Хеллбой») воплотит персонажа из комиксов Красного Стража.

«Блэйд»

Новый фильм! Главного героя сыграет Махершала Али (злодей из первого сезона «Люка Кейджа»). Дата выхода — в 2022-м.

Остальные фильмы

Файги подтвердил разработку картин про Фантастическую четвёрку, команду Мутантов, а также «Стражей Галактики 3» и сиквелов «Чёрной пантеры» и «Капитана Марвел».

Краткий график