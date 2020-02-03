3 февраля организаторы кинопремии BAFTA провели торжественную церемонию, где назвали победителей. Триумфатором-2020 стала картина Сэма Мендеса «1917», которая забрала семь статуэток. Хотя по числу номинаций «Джокер» её обходил — фильм выдвинули на девять позиций. В числе прочего военная драма получила и главную награду — звание лучшего фильма.
- Лучший фильм — «1917»
- Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»)
- Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
- Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
- Лучшая актриса второго плана —Лора Дерн («Брачная история»)
- Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
- Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити
- Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» Пона Чжуна Хо и Хана Джина Вона
- Самый выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Наживка» Марка Дженкина, Кейт Байерс и Линн Уайтт;
- Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)
- Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»)
- Лучшая восходящая звезда — Майкл Уорд
- Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
- Лучший документальный фильм — «Для Самы»
- Лучший анимационный фильм — «Клаус»
- Лучший актерский состав — «Джокер»
- Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
- Лучшие визуальные эффекты — «1917»
- Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
- Лучшие грим и прически — «Скандал»
- Лучший звук — «1917»
- Лучшая художественная постановка — «1917»
- Лучшая британская короткометражная анимация — Grandad Was a Romantic
- Лучшая британская короткометражка — Learning to Skateboard in a Warzone (If Youʼre a Girl)
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