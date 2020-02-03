Скафандр. История и устройство Это не просто костюм — это космический корабль в форме тела! История скафандров: советских, американских, российских и разработок будущего.

Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры 28 сентября не стало режиссёра «Того самого Мюнхгаузена», «Обыкновенного чуда», «Формулы любви» и «Убить дракона». Вспоминаем его фильмы, их причудливые декорации, хитовые песни и бессмертных (в буквальном смысле) героев.

Если бы порох не изобрели Без огнестрельного оружия цивилизация не стала бы такой, какой мы её знаем. Каким был бы мир «вечного средневековья»? И что могло помешать появлению пороха?