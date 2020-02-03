3 февраля организаторы кинопремии BAFTA провели торжественную церемонию, где назвали победителей. Триумфатором-2020 стала картина Сэма Мендеса «1917», которая забрала семь статуэток. Хотя по числу номинаций «Джокер» её обходил — фильм выдвинули на девять позиций. В числе прочего военная драма получила и главную награду — звание лучшего фильма.

  • Лучший фильм — «1917»
  • Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»)
  • Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»)
  • Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»)
  • Лучшая актриса второго плана —Лора Дерн («Брачная история»)
  • Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
  • Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити
  • Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты» Пона Чжуна Хо и Хана Джина Вона
  • Самый выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера — «Наживка» Марка Дженкина, Кейт Байерс и Линн Уайтт;
  • Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)
  • Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»)
  • Лучшая восходящая звезда — Майкл Уорд
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
  • Лучший документальный фильм — «Для Самы»
  • Лучший анимационный фильм — «Клаус»
  • Лучший актерский состав — «Джокер»
  • Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
  • Лучшие визуальные эффекты — «1917»
  • Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
  • Лучшие грим и прически — «Скандал»
  • Лучший звук — «1917»
  • Лучшая художественная постановка — «1917»
  • Лучшая британская короткометражная анимация — Grandad Was a Romantic
  • Лучшая британская короткометражка — Learning to Skateboard in a Warzone (If Youʼre a Girl)

Читайте также

«Джокер» — человек, который не смеется 4

«Джокер» — человек, который не смеется

 27.09.2019

Не просто предыстория суперзлодея, а тяжёлая драма о противостоянии маленького человека и больного общества.

Мультфильм «Клаус»: рождественская сказка в духе Пратчетта 4

Мультфильм «Клаус»: рождественская сказка в духе Пратчетта

 27.11.2019

Новый мультфильм, снятый для Netflix, рассказывает предысторию Санта-Клауса в технике старой двухмерной анимации.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.