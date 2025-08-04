У «Фантастической четверки» один из худших спадов в истории MCU, несмотря на высокие оценки

Сборы «Фантастической четверки: Первые шаги» упали
на 66% к концу второго уик-энда и составили 40 млн долларов в американском прокате.
Аналитики ожидали снижение на 55–60%, но лента почти достигла антирекордов «Человека-муравья 3» (70%), «Капитана Америка 4» (68%) и «Тора 4» (67%).
Это болезненное падение стало неожиданным, учитывая позитивные отзывы критиков и практически полное отсутствие конкуренции. Сейчас общие сборы «Четверки» достигли 368 млн при бюджете в 200 млн.
Что касается «Супермена», то лента Джеймса Ганна достигла 551 млн долларов в мировой кассе.