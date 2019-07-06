Сценарист фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуори рассказал в своём твиттере, что предлагал Warner Bros. свои варианты фильмов о Зелёном фонаре и Супермене, но боссы студии не заинтересовались его идеями.

Фанат: Что насчёт вашей причастности к фильму о Зелёном фонаре? Это фигня или слишком сложно, чтобы объяснять?

МакКуори: Слишком сложно. Это было связано с фильмом про Супермена, который мы с Кэвиллом предлагали. Никакой заинтересованности. Студию никогда не заботили мои идеи, им больше нравилось, когда я исправлял те фиговые, что придумывали они.

Фанат: Это было бы как-то связано с «Человеком из стали» вообще?

МакКуори: Определенно могло быть связано.

Кроме этого, МакКуори рассказал, что к фильму о Зелёном фонаре он уже написал завязку. Что касается картины о Супермене, то это была лишь идея на словах. Позже все эти твитты сценарист удалил.