Сценарист фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуори рассказал в своём твиттере, что предлагал Warner Bros. свои варианты фильмов о Зелёном фонаре и Супермене, но боссы студии не заинтересовались его идеями.

У Кристофера МакКуори были планы на «Человека из стали 2» и фильм о Зелёном фонаре

Фанат: Что насчёт вашей причастности к фильму о Зелёном фонаре? Это фигня или слишком сложно, чтобы объяснять?

МакКуори: Слишком сложно. Это было связано с фильмом про Супермена, который мы с Кэвиллом предлагали. Никакой заинтересованности. Студию никогда не заботили мои идеи, им больше нравилось, когда я исправлял те фиговые, что придумывали они.

У Кристофера МакКуори были планы на «Человека из стали 2» и фильм о Зелёном фонаре 1

Фанат: Это было бы как-то связано с «Человеком из стали» вообще?

МакКуори: Определенно могло быть связано.

Кроме этого, МакКуори рассказал, что к фильму о Зелёном фонаре он уже написал завязку. Что касается картины о Супермене, то это была лишь идея на словах. Позже все эти твитты сценарист удалил.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики