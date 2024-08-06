У нас есть «Герои» дома: Hobby World выпустила новую настольную стратегию

16 августа Hobby World выпустила комплексную настольную игру с ассиметричным геймплеем под названием «Герои», которая рассчитана на компанию от двух до четырех человек.
По словам авторов Юрия Журавлева и Егора Николаева, они вдохновлялись классическим фэнтези и культовыми стратегиями. В частности, «Героями Меча и Магии» и Warcraft.
Игрокам предстоит возглавить одну из шести фракций, развивать свои замки, управлять армией, добывать ресурсы и сражаться с чудовищами.
В комплекте для игры идут ламинированный планшет и маркер.
«Герои» дают новый опыт стратегических настолок: можно играть в постели, самолёте, поезде, автобусе, метро, у костра, на пикнике и в гамаке. Даже необязательно видеть своих оппонентов, для партии достаточно видеосвязи! Это игра, для которой в принципе не нужна никакая ровная поверхность или стулья. Вишенка на торте — атмосфера «тех самых Героев».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.