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У нас есть «Герои» дома: Hobby World выпустила новую настольную стратегию
Дмитрий Кинский
16 августа 18:19
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16 августа Hobby World выпустила комплексную настольную игру с ассиметричным геймплеем под названием «Герои», которая рассчитана на компанию от двух до четырех человек.
По словам авторов Юрия Журавлева и Егора Николаева, они вдохновлялись классическим фэнтези и культовыми стратегиями. В частности, «Героями Меча и Магии» и Warcraft.
Игрокам предстоит возглавить одну из шести фракций, развивать свои замки, управлять армией, добывать ресурсы и сражаться с чудовищами.
В комплекте для игры идут ламинированный планшет и маркер.
«Герои» дают новый опыт стратегических настолок: можно играть в постели, самолёте, поезде, автобусе, метро, у костра, на пикнике и в гамаке. Даже необязательно видеть своих оппонентов, для партии достаточно видеосвязи! Это игра, для которой в принципе не нужна никакая ровная поверхность или стулья. Вишенка на торте — атмосфера «тех самых Героев».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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