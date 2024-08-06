У нас есть «Герои» дома: Hobby World выпустила новую настольную стратегию

«Герои» дают новый опыт стратегических настолок: можно играть в постели, самолёте, поезде, автобусе, метро, у костра, на пикнике и в гамаке. Даже необязательно видеть своих оппонентов, для партии достаточно видеосвязи! Это игра, для которой в принципе не нужна никакая ровная поверхность или стулья. Вишенка на торте — атмосфера «тех самых Героев».