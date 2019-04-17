Компания Ubisoft официально заявила, что поможет восстановлению Нотр-Дама. Студия пожертвует французскому правительству 500 тысяч евро на реконструкцию собора.

Кроме этого, Ubisoft объявила бесплатную раздачу Assassin’s Creed Unity на ПК для всех тех, кто хочет насладиться видами Нотр-Дама. Игру можно забрать до 25 апреля.

В официальном письме студия рассказал, что когда они создавали Assassin’s Creed Unity, команда установила очень тесную связь с Парижем и его достопримечательностями. Одним из самых важных элементов была необыкновенная атмосфера собора Нотр-Дам-де-Пари.

По мере того, как дым над событиями рассеивается, мы сочувствуем нашим коллега-парижанам и всем людям в мире, которые чувствуют опустошение после пожара. Нотр-Дам — неотъемлемая часть Парижа. Эта трагедия затронула нас всех. Ubisoft

Студия призвала всех тех, кому не безразлична судьба собора, также сделать пожертвование на его восстановление.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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