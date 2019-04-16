Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin's Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год. Здание горело почти двенадцать часов. Из-за пожара обрушились шпиль и кровля собора, но каркас строения удалось спасти. Пока что предполагается, что пожар случился в ходе реставрационных работ. Меценаты Франции уже заявили, что выделят на реконструкцию здания 300 миллионов евро — это не считая вклада городского бюджета.

Впрочем, главной проблемой остаются не столько деньги, сколько отсутствие оригинальных чертежей и схем. Однако в соцсетях и СМИ нашли неожиданное решение этой проблемы.

Аспирантка по направлению истории Ханна Грох-Бегли (Hannah Groch-Begley) у себя в твиттере вспомнила про исследование учёного-искусствоведа Эндрю Тэллона. В 2015 году он представил свой проект: план собора, обследованный при помощи лазерного сканирования, — оно обеспечивает отклонение не более пяти миллиметров.

Кроме того, пользователи вспомнили, что в видеоигре Assassin’s Creed: Unity тоже есть подробная модель собора, — и предположили, что она может помочь в восстановлении. Её разрабатывала дизайнер уровней Каролин Мьюсс (Caroline Miousse). Ещё в далёком 2014 году в интервью изданию The Verge Мизес рассказывала, что потратила два года на изучение Нотр-Дама и создание игровой модели. Теперь цифровая копия может помочь воссоздать оригинал.

Вероятно, при помощи моделей исследователей, а также многочисленных сохранившихся фотографий и видеозаписей реставраторам всё же удастся восстановить собор. Президент страны Эммануэль Макрон уже заявил, что «вместе мы отстроим это здание».