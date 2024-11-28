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Ученые создали самую большую симуляцию Вселенной

Дмитрий Кинский
28 ноября 16:36
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Исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж в США завершили крупнейшее на сегодняшний день астрофизическое моделирование расширяющейся Вселенной, размеры которой составляют более 31 миллиарда кубических мегапарсеков.
Для реализации проекта ExaSky потребовалось 9000 вычислительных узлов суперкомпьютера Frontier.
Результаты моделирования помогут ученым лучше понять эволюцию и физику Вселенной, включая исследования загадочной природы темной материи.
Если мы хотим узнать, что происходит во вселенной, то нужно смоделировать не только гравитацию и всю остальную физику, включая нагрев газа, образование звезд, черных дыр и галактик.
Такое моделирование стало возможно благодаря улучшениям одного из мощнейших суперкомпьютеров Frontier. Ранее в симуляциях ученым приходилось исключить многие переменные.
Вот небольшое видео с демонстрацией симуляции, на котором можно увидеть огромное скопление галактик, собирающихся вместе в пространстве размером в 311 296 мегапарсеков. Это всего лишь 0,001% от всего объема симуляции.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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