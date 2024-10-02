Уиллем Дефо и Финн Вулфхард в трейлере фэнтезийного фильма «Очи»

Компания A24 представила дебютный трейлер фэнтезийного фильма «Очи» (The Legend of Ochi).
Синопсис
Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.
Главные роли исполнили Уиллем Дефо, Хелена Ценгель, Финн Вулфхард («Очень странные дела») и Эмили Уотсон («Чернобыль»).
Фильм выйдет в российский прокат 27 марта 2025 года.
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