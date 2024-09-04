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Умер Джеймс Эрл Джонс: голос Вейдера и Муфасы
Кот-император
10 сентября 00:06
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1 минута на чтение
Печальные новости. Умер актёр Джеймс Эрл Джонс, ветеран кино и театра. Ему было 93 года.
В кино Джонс играл не только вживую, но и голосом, озвучив многих персонажей своим глубоким басом. Одна из самых известных его голосовых работ — озвучивание Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звёздных войн». Телом Вейдера служил Дэвид Проуз (а также каскадёры в отдельных сценах), но разговаривал владыка ситхов могучим басом Джонса, хотя поначалу его даже не указывали в титрах. Актёр продолжал озвучивать Вейдера и во многих других фильмах, мультфильмах и сериалах, даже в последние годы. Кроме того, он озвучил Муфасу в «Короле-льве» и его продолжении и ремейке, злодея Оммадона в «Полёте драконов» и горного короля в сериале «Великий Мерлин».
Вживую же вы наверняка помните Джонса по роли зловещего гуру Тулса Дума — главного злодея фильма «Конан-варвар». Он скрывался под маской инопланетянина Унаса в сериале «Звёздные врата». А дебютировал Джеймс и вовсе в небольшой роли у самого Кубрика в «Докторе Стрейнджлаве».

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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