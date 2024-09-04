Умер Джеймс Эрл Джонс: голос Вейдера и Муфасы

В кино Джонс играл не только вживую, но и голосом, озвучив многих персонажей своим глубоким басом. Одна из самых известных его голосовых работ — озвучивание Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звёздных войн». Телом Вейдера служил Дэвид Проуз (а также каскадёры в отдельных сценах), но разговаривал владыка ситхов могучим басом Джонса, хотя поначалу его даже не указывали в титрах. Актёр продолжал озвучивать Вейдера и во многих других фильмах, мультфильмах и сериалах, даже в последние годы. Кроме того, он озвучил Муфасу в «Короле-льве» и его продолжении и ремейке, злодея Оммадона в «Полёте драконов» и горного короля в сериале «Великий Мерлин».