В возрасте 88 лет из жизни ушёл американский актёр Адам Уэст, больше всего известный по роли Бэтмена в одноимённом сериале 60-х годов. Об этом сообщает BBC с ссылкой на родственников.

С 2000-го года Уэст озвучивал мэра Адама Уэста в мультсериале «Гриффины», который был пародией на него самого. Последний раз Уэста можно было увидеть в сериале «Бессильные» в роли камео, а недавно он появился и в «Теории большого взрыва»

Актёр долгое время болел лейкемией. По словам СМИ, он умер мирно в окружении жены, детей, внуков и правнуков.