Легенда комиксов Стив Дитко, один из создателей Человека-паука и Доктора Стрэнджа, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на полицию Нью-Йорка. Художника обнаружили мёртвым в собственной квартире, причина смерти не называется, но, судя по всему, она наступила ещё 29 июня.

Стив Дитко родился 2 ноября 1927 года в Джонстауне (Пенсильвания) в семье иммигрантов чехословацкого и украинского происхождения. Любовь к комиксам он перенял у отца, который увлекался газетными стрипами. Первые свои комиксы он начал рисовать для армейской газеты во время службы в послевоенной Германии.

После армии Стив учился у своего кумира Джерри Робинсона, художника комиксов о Бэтмене. Во время учёбы Робинсон однажды пригласил в класс Стэна Ли. В 1953 году Стив начал работать над комиксами, его первой опубликованной работой стала обложка для комикса The Thing #12 в 1954 году.

В 1955 году Дитко переехал в Нью-Йорк, где устроился работать в издательство Atlas, из которого выросло в будущем издательство Marvel, где создал немало знаковых работ того периода. Тогда же началась его совместная работа со Стэном Ли.

Вместе с Ли они создали Человека-паука. Изначально образ героя поручили разработать художнику Джеку Кирби, но результат не устроил Ли, поэтому он обратился к Дитко. Именно он создал привычный нам образ красно-синего трико с паутинообразной сеткой. С тех пор Дитко успел поработать над многими знаковыми героями, включая Халка и Железного человека. Он же придумал в 1963 году Доктора Стрэнджа. Психоделические образы из комиксов о нём даже вызвали подозрение, что художник употребляет галлюциногенные грибы.

В 1966 году Дитко ушёл из Marvel. Точные причины его ухода неизвестны, но по слухам Стив серьёзно поссорился со Стэном Ли. После ухода из Дитко работал в издательствах Charlton и DC Comics, рисовал собственные серии.

По наблюдениям знакомых, Дитко сохранял до последних дней здравый рассудок и интерес к жизни. Стив никогда не был женат и не оставил наследников.