Universal и Blumhouse готовят новую адаптацию «Нечто» — она будет основана на утерянном романе

Поклонники Джона Карпентера и жанра фантастических ужасов знают, что фильм «Нечто» 1982 года и адаптация «Нечто из другого мира» 1951-го основаны на повести Джона В. Кэмпбелла-младшего «Кто идёт?». Впервые она была опубликовала в августовском выпуске журнала Astounding Science Fiction 1938 года. Известно, что позднее повесть легла в основу большого романа, который никто никогда не видел — до недавних пор.

В 2018-м писатель Джон Бетанкур нашёл эту книгу и объявил сбор средств на Kickstarter на её публикацию — Frozen Hell. По его словам, роман расширяет вселенную повести, в нём больше драмы, а ещё он даёт читателям больше предыстории и контекста.

В конце января Бетанкур объявил, что студии Blumhouse и Universal заинтересовались экранизацией романа, они уже купили права на адаптацию. Про готовящийся фильм объявил продюсер Алан Доннес у себя в Facebook. По его словам, новый фильм возьмёт лучшее из оригинальной повести, дополненного романа и двух фильмов по мотивам.

Других подробностей о фильме пока нет.