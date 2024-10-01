Утро вербовщика в тизере второго сезона «Игры в Кальмара»

Netflix представил очередной отрывок из второго сезона «Игры в Кальмара». В нем показали обычное утро из жизни рекрутера, который вербует новых игроков для испытаний.
В новом сезоне зрителей ждет продолжение истории главного героя оригинала Сон Ки Хуна в исполнении Ли Джон-джэ. К своим ролям также вернутся Ли Бен-хун (ведущий игр), Ви Ха Джун (детектив Хван Джун Хо) и Кон Ю (вербовщик).
Премьера новых эпизодов «Игры в Кальмара» ожидается 26 декабря 2024 года.
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