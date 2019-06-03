В 2019 году фестивалю фантастики, науки и самовыражения «Старкон» исполняется 20 лет! На этот раз конвент состоится 29-30 июня, то есть осталось меньше месяца.

Организаторы обещают для посетителей два дня фантастических активностей: от ряда тематических стендов и научного лектория с приглашёнными гостями-учёными до зоны игровых развлечений и кинозала с эксклюзивными материалами.

На сайте «Старкона» уже доступно расписание некоторых активностей. Так, например, в научном лектории обсудят цифровизацию мозга и урбанистику, архитектуру общественных пространств и искусственный интеллект, астрофизику и финансовые системы и многое другое.

А в выставочной зоне заявлены стенды по самым популярным фантастическим вселенным: не только вечно известные «Звёздные войны», «Звёздный путь» и Warhammer 40,000, но и миры игр FromSoftware (трилогия Dark Souls и Bloodborne), Detroit: Become Human. Можно будет заглянуть даже в один из миров D&D — Эберрон!

Записывайте — в этом году «Старкон» пройдёт в Экспофоруме (Петербургское шоссе, 64, к.1, павильоны Е и G). Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.