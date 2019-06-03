В 2019 году Санкт-Петербургскому фестивалю «Старкон» исполняется 20 лет! Приходите 29 и 30 июня Кот-редактор 03.06.2019 Новости, Яндекс 142 0 минут на чтение В 2019 году фестивалю фантастики, науки и самовыражения «Старкон» исполняется 20 лет! На этот раз конвент состоится 29-30 июня, то есть осталось меньше месяца. Организаторы обещают для посетителей два дня фантастических активностей: от ряда тематических стендов и научного лектория с приглашёнными гостями-учёными до зоны игровых развлечений и кинозала с эксклюзивными материалами. На сайте «Старкона» уже доступно расписание некоторых активностей. Так, например, в научном лектории обсудят цифровизацию мозга и урбанистику, архитектуру общественных пространств и искусственный интеллект, астрофизику и финансовые системы и многое другое. А в выставочной зоне заявлены стенды по самым популярным фантастическим вселенным: не только вечно известные «Звёздные войны», «Звёздный путь» и Warhammer 40,000, но и миры игр FromSoftware (трилогия Dark Souls и Bloodborne), Detroit: Become Human. Можно будет заглянуть даже в один из миров D&D — Эберрон! Записывайте — в этом году «Старкон» пройдёт в Экспофоруме (Петербургское шоссе, 64, к.1, павильоны Е и G). Билеты можно приобрести на сайте фестиваля. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: