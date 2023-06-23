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    Новости

    В 2024 года начнутся съемки фильма «Хозяйка Медной горы»

    23 июня 2023
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    23.06.2023
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    В 2024 года начнутся съемки фильма «Хозяйка Медной горы»

    Кинокомпания «Марс Медиа» приобрела права на экранизацию произведения Павла Бажова «Хозяйка Медной горы».

    По словам одного из продюсеров, первый фильм будет началом серии фэнтези по мотивам уральского фольклора.

    Сценарий пишет Екатерина Мавроматис, приложившая руку к фильму «Мира», а также сериалам «Ваша честь» и «Русалки».

    В центре сюжета барская дочь Катя, которая влюблена в обычного парня Данилу. И чтобы получить согласие отца на брак, героиня уговаривает возлюбленного пойти на сделку с могущественной владычицей местных земель — Хозяйкой Медной горы.

    Съемки запланированы на 2024 год.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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