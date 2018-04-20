В этом месяце на русском языке выходит новый сборник комиксов по вселенной Marvel — про Серебряного сёрфера, посланника космического монстра по имени Галактус.

«Жизнь и смерть Серебрянного сёрфера» включает две трагичные истории о Норрине Ридде — именно так когда-то звали Сёрфера. Одну из них, «Притчу», написал Стэн Ли, а нарисовал Жан «Мёбиус» Жиро. Над второй историей — «Реквиемом» — работали сценарист Майкл Стражински и художник Эсад Рибич.

Вот как звучит официальный синопсис:

Он дарил надежду тем, кто прежде и не подозревал о ней. Он доказывал обитателям сотен галактик, что никто не прав и не свят в большей мере, чем другие. Но теперь путь Норрина Радда подходит к концу. Как он поведёт себя перед лицом неизбежности?

Parallel Comics опубликовали пример нескольких страниц:

А ещё Parallel Comics поделились с нами двумя эксклюзивными страницами!

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