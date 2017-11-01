4 ноября в московской библиотеке им. Н.А. Некрасова состоится фестиваль «Человек посередине», который расскажет об искусстве в эпоху размытых границ между человеком и «нечеловеческим».

Если вас всегда интересовало, могу ли роботы сочинять стихи, фестиваль поможет ответить на этот вопрос. А также расскажет, как новые технологии меняют искусство и как мы сейчас представляем будущее, опираясь на сериалы «Чёрное зеркало» и «Электрические сны Филипа К. Дика». Кроме этого, вы сможете поиграть на овощах, услышать голос 3D-принтера и поучаствовать в турнире по фризлайту — рисованию светом.

«Человек посередине» — вид атаки в криптографии, когда злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми обмениваются пользователи. Здесь человек возникает как помеха в коммуникации. Мы обращаемся к этому термину, чтобы описать изменение расстановки сил в треугольнике «природа — человек — технологии» и обсудить, как эти перемены осмысляются искусством. Человек не в центре, человек посередине.

Организаторы фестиваля

Вас ждёт настоящая эстетика киберпанка — неон, виртуальная реальность, роботы и интерактивные инсталляции. Вход свободный, достаточно просто зарегистрироваться.

А мы напоминаем всем любителям киберпанка про наш спецпроект.