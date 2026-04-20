В будущем выйдет больше проектов в духе «Паука-Нуара». Они уже в работе

Шоураннер «Паука-Нуара» Орен Узиэль рассказал, что в работе находятся еще несколько проектов с альтернативными вариациями Человека-паука.
Я лично сосредоточен на «Пауке-Нуаре», но знаю, что есть и другие проекты в разработке. Я немного поговорил с людьми, работающими над ними, и думаю, что они очень интересны. Они следуют той же формуле, той же идее взять конкретный жанр и поднять его на новый уровень, добавив туда одну из вариаций Человека-паука. Это открывает совершенно новые возможности.
И хотя Орен не уточнил, какие именно версии Человек-паука получат собственные спин-оффы, среди них наверняка будет Паук-панк. Ранее СМИ сообщали, что герой получит анимационный фильм с Дэниелом Калуем.
Премьера «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем состоится 27 мая 2026 года.
