В финале «Ведьмака» появится Шани

По данным Redanian Intelligence, звезда «Сексуальной твари» Эмили-Джо Янг присоединилась к актерскому составу пятого и заключительного сезона «Ведьмака» от Netflix.
Она сыграет Шани, которая появится в третьем или четвертом эпизоде. Насколько крупной будет роль, пока непонятно.
В книгах Анджея Сапковского героиня была студенткой медицинского факультета Оксенфуртской Академии и участвовала в небольшой миссии вместе с Геральтом в «Крови эльфов». А во «Владычице озера», когда произошла битва при Бренне, Шани была полевым медиком.
У пятого сезона «Ведьмака» пока нет даты выхода, зато премьера четвертого состоится в 2025 году.
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