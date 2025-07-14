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В финале «Ведьмака» появится Шани

Дмитрий Кинский
14 июля 12:50
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1 минута на чтение
По данным Redanian Intelligence, звезда «Сексуальной твари» Эмили-Джо Янг присоединилась к актерскому составу пятого и заключительного сезона «Ведьмака» от Netflix.
Она сыграет Шани, которая появится в третьем или четвертом эпизоде. Насколько крупной будет роль, пока непонятно.
В книгах Анджея Сапковского героиня была студенткой медицинского факультета Оксенфуртской Академии и участвовала в небольшой миссии вместе с Геральтом в «Крови эльфов». А во «Владычице озера», когда произошла битва при Бренне, Шани была полевым медиком.
У пятого сезона «Ведьмака» пока нет даты выхода, зато премьера четвертого состоится в 2025 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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