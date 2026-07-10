В голливудскую экранизацию «Наруто» ищут актёров на главные роли

Студия Lionsgate начала работу над живой экранизацией манги «Наруто», широко известной по аниме-сериалу. Начат поиск актёров на главные роли: самого Наруто, Саске и Сакуры.
Режиссёр фильма уже известен: это Дестин Дэниел Креттон, снявший «Шан-Чи» и новый фильм про Человека-паука. Он же написал сценарий.
Масаси Кисимото
Создатель манги «Наруто»
Прямо сейчас чудеса происходят со мной одно за другим. Моя работа «Наруто» реально, реально становится голливудским фильмом! И ещё большее чудо в том, что режиссёром будет единственный и неповторимый Дестин Дэниел Креттон. До сих пор не могу поверить!
Если столько чудес происходят одновременно, давайте надеяться на новые. Я с нетерпением жду чудесных встреч с выдающимися и увлечёнными актёрами! Жду не дождусь увидеть моих персонажей в фильме!
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