В голливудскую экранизацию «Наруто» ищут актёров на главные роли

Прямо сейчас чудеса происходят со мной одно за другим. Моя работа «Наруто» реально, реально становится голливудским фильмом! И ещё большее чудо в том, что режиссёром будет единственный и неповторимый Дестин Дэниел Креттон. До сих пор не могу поверить! Если столько чудес происходят одновременно, давайте надеяться на новые. Я с нетерпением жду чудесных встреч с выдающимися и увлечёнными актёрами! Жду не дождусь увидеть моих персонажей в фильме!