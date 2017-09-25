Забавный казус произошёл в Саудовской Аравии. Министерству образования пришлось отозвать весь тираж учебников по истории, потому что в них просочилась отфотошопленная фотография, где вместе с королем Фейсалом ибн Абдул-Азизе Аль Саудом сидит гранд-мастер Йода. О ситуации узнало издание New York Times.

Вот эта фотография:

Создатель этой «фотожабы» — Абдула Аль Шехри. Он создал целую коллекцию забавных фотоколлажей с историческими фотографиями, на которых разместил знаменитых персонажей. Шехри не знал, что его работа попала в учебники истории, пока ему об этом не сказала мама, учитель биологии. Судя по всему, составители учебника «гуглили» иллюстрации, не особо приглядываясь к тому, что на них изображено.

В интервью изданию Абдула рассказал, что вовсе не хотел обидеть короля. Он считает, что и Фейсал и Йода сильные и мудрые личности, а зелёный цвет светового меча и кожи Йода совпадает с зелёным цветом на флаге Саудовской Аравии. А «фотожабами» он занялся, потому что фотографии из исторических архивов показались ему слишком мрачными — им не помешало бы немного юмора.

Вот примеры других коллажей Шехри: