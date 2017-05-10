В сети кинотеатров «КАРО» пройдут премьерные спецпоказы фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет». В ночь с 17 на 18 мая в 00:01 зрители смогут первыми увидеть новую главу во вселенной ксеноморфов и Инженеров.

Предпоказы пройдут в трёх городах:

Москва («КАРО 11 Октябрь»),

Самара («КАРО 8 Московский»),

Казань («КАРО 6 Кольцо»).

Тех, кто купит билет первым, ждёт подарок — фирменный «кровавый» попкорн. На самом деле это просто попкорн с клубничным вкусом, но кто его в темноте разберёт?

А для самых изобретательных читателей из этих городов мы приготовили творческий конкурс. Все подробности — в нашей группе «ВКонтакте». Победители получат пару билетов на показ.

Желаем удачи — и помните, что в космосе никто не услышит ваш крик!