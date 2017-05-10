В сети кинотеатров «КАРО» пройдут премьерные спецпоказы фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет». В ночь с 17 на 18 мая в 00:01 зрители смогут первыми увидеть новую главу во вселенной ксеноморфов и Инженеров.
Предпоказы пройдут в трёх городах:
- Москва («КАРО 11 Октябрь»),
- Самара («КАРО 8 Московский»),
- Казань («КАРО 6 Кольцо»).
Тех, кто купит билет первым, ждёт подарок — фирменный «кровавый» попкорн. На самом деле это просто попкорн с клубничным вкусом, но кто его в темноте разберёт?
А для самых изобретательных читателей из этих городов мы приготовили творческий конкурс. Все подробности — в нашей группе «ВКонтакте». Победители получат пару билетов на показ.
Желаем удачи — и помните, что в космосе никто не услышит ваш крик!comments powered by HyperComments