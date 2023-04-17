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    Новости

    В книжных магазинах за год снизилась доля и ассортимент книг

    17 апреля 2023
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    17.04.2023
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    1 минута на чтение
    В книжных магазинах за год снизилась доля и ассортимент книг

    Иллюстрация: Photo by Alexander Grey on Unsplash

    Издание «Коммерсантъ» опросило деятелей книгоиздательского бизнеса и выяснило, что за прошедший год в книжных магазинах снизился и ассортимент, и доля книг по отношению ко всей выкладке.

    • В сети «Республика» в московских филиалах и в интернет-магазине книги в марте 2022-го составляли более 55% ассортимента, теперь — 40%
    • В «Читай-городе» тоже отмечают снижение доли книжного ассортимента в совокупном товарообороте. Конкретные цифры не приводятся.
    • Сокращается доля в сетях «Дом книги» и «Книга+». Конкретных уточнений по 2022 году нет, но 6 апреля гендиректор сети Борис Мусташкин говорил на отраслевой встрече «Книжная торговля в новой реальности», что читатели стали покупать книги реже и выборочно, отдавая предпочтение альтернативам. «Вместе с тем доля книг в магазинах постепенно сокращается, и у нас она уже составляет только 52%».

    Глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает, что сокращение ассортимента — уход зарубежных правообладателей с рынка. Плюс, дело в резком повышении цен.

    Переводная литература занимает существенное место в розничном ассортименте, как в сегменте художественной литературы, так и в топе продаж. <…> Рост цен почти на 40% за какие-то два года — слишком быстро для того, чтобы читатели приспособились к увеличившимся тратам.

    Издатели могут столкнуться с новым повышением цен — на этот раз из-за новых проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов отмечает, что в повышение может составить до 15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов.

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     Алексей Ионов |  28.12.2022 |  500

    Мы уже разбирали проблемы книгоиздания весной. Давайте посмотрим, что изменилось теперь.

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