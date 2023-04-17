В книжных магазинах за год снизилась доля и ассортимент книг

Иллюстрация: Photo by Alexander Grey on Unsplash
Издание «Коммерсантъ» опросило деятелей книгоиздательского бизнеса и выяснило, что за прошедший год в книжных магазинах снизился и ассортимент, и доля книг по отношению ко всей выкладке.
- В сети «Республика» в московских филиалах и в интернет-магазине книги в марте 2022-го составляли более 55% ассортимента, теперь — 40%
- В «Читай-городе» тоже отмечают снижение доли книжного ассортимента в совокупном товарообороте. Конкретные цифры не приводятся.
- Сокращается доля в сетях «Дом книги» и «Книга+». Конкретных уточнений по 2022 году нет, но 6 апреля гендиректор сети Борис Мусташкин говорил на отраслевой встрече «Книжная торговля в новой реальности», что читатели стали покупать книги реже и выборочно, отдавая предпочтение альтернативам. «Вместе с тем доля книг в магазинах постепенно сокращается, и у нас она уже составляет только 52%».
Глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов считает, что сокращение ассортимента — уход зарубежных правообладателей с рынка. Плюс, дело в резком повышении цен.
Переводная литература занимает существенное место в розничном ассортименте, как в сегменте художественной литературы, так и в топе продаж. <…> Рост цен почти на 40% за какие-то два года — слишком быстро для того, чтобы читатели приспособились к увеличившимся тратам.
Издатели могут столкнуться с новым повышением цен — на этот раз из-за новых проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов отмечает, что в повышение может составить до 15%, в том числе в связи с подорожанием полиграфии и материалов.
Читайте также
Запреты, иноагенты, потеря прав и пиратство: как изменился книжный рынок в 2022-м?
Мы уже разбирали проблемы книгоиздания весной. Давайте посмотрим, что изменилось теперь.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.