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В «Крике 7» появятся актеры, сыгравшие маньяков в первой и третьей частях

Андрей Квасков
31 января 15:46
104
1 минута на чтение
Создатели седьмой части «Крика» привлекли сразу двух актеров, которые сыграли убийц в первых фильмах франшизы.

Далее — спойлеры.

Речь идет о Мэттью Лилларде и Скотте Фоули. Первый сыграл одержимого киномана Стю Мэйхера в оригинальном «Крике» 1996 года, а второй воплотил образ брата Сидни Романа Бриджера в третьей части серии.

Кого сыграют Лиллард и Фоули, остается загадкой. Возможно, их персонажи появятся во флешбеках.

Сейчас актерский состав седьмой ленты включает Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Джасмин Савой Браун и Мейсон Гудинг

«Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.

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Андрей Квасков
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