В «Крике 7» появятся актеры, сыгравшие маньяков в первой и третьей частях





Далее — спойлеры.





Речь идет о Мэттью Лилларде и Скотте Фоули. Первый сыграл одержимого киномана Стю Мэйхера в оригинальном «Крике» 1996 года, а второй воплотил образ брата Сидни Романа Бриджера в третьей части серии.





Кого сыграют Лиллард и Фоули, остается загадкой. Возможно, их персонажи появятся во флешбеках.





Сейчас актерский состав седьмой ленты включает Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Джасмин Савой Браун и Мейсон Гудинг





«Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.



Создатели седьмой части «Крика» привлекли сразу двух актеров, которые сыграли убийц в первых фильмах франшизы.