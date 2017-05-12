Московский метрополитен решил отметить своё 82-летие неожиданным образом. В метро состоится закрытый предпоказ оперы-оратории композитора Михаила Костылева «Сильмариллион. Памяти Толкиена. Эльфийская оратория». Оперу можно будет послушать в ночь с 12 на 13 мая в 2:00 на станции метро «Деловой центр». Билеты на показ разыгрывали в соцсетях. Трансляцию представления можно будет посмотреть в интернете.

Зрители увидят выступление 300 артистов в сопровождении Президентского оркестра России. Опера будет исполнена на эльфийском языке (если точнее — на квенья) с вкраплениями англоязычных текстов Профессора.

В Сети можно найти любительскую запись с репетиции: