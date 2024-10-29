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В ноябре пройдет первый Московский международный фестиваль научного кино
Дмитрий Кинский
31 октября 16:56
1 минута на чтение
С 8 по 10 ноября в Московском Планетарии пройдет первый Московский международный фестиваль научного кино.
Гостей ждут документальная классика, специально созданные для планетариев картины, стереофильмы с 3D-эффектами, мультфильмы и иммерсивный «сайнс-арт».
Всего будет представлено более 70 работ от студий из России, Белоруссии, Германии, Греции, Китая, Франции, Южной Кореи и других стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Причем на мероприятии можно будет ознакомиться с фильмами не только о космосе, но и о животных, подводном мире и загадочных природных явлениях.
Некоторые картины покажут в России впервые. Например, короткометражку «Созвездие инков» про астрономические знания представителей древней культуры, стереофильм «Эволюция Земли» о появлении жизни и ее изменении на нашей планете или мультфильм «Главное чудо Вселенной» о красоте космоса.
Кроме того, в фестивале примут участие спикеры Московского Планетария и «эксперты международного уровня».

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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