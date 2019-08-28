На фестивале GameStop Con компания Disney неожиданно анонсировала переиздание двух классических консольных игр — «Короля Льва» 1993 года и «Аладдина» 1994-го. Информацию об этом подтвердили несколько гостей и издание Gematsu.

Судя по представленным кадрам, игры будут продавать в сборнике, который выйдет для консолей — PS4, Nintendo Switch и Xbox One. Информации о версии для PC пока нет.

Как отмечает издание, в ремастерах будут доступны: две вариации разрешения (оригинальное и 1080p), саундтрек, возможность «перемотать» игру для старта на любом этапе, а также прохождение любого участка в демо-режиме, который показывает, как пройти ту или иную сцену.

В продажу игры поступят в октябре.