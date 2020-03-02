Square Enix внезапно выпустила в PlayStation Store демоверсию ремейка Final Fantasy VII, слухи о которой ходили в интернете с конца прошлого года — официально компания о ней не рассказывала.

В пробную версию FFVII Rmake входит первая глава с заданием по подрыву Мако-реактора 1. Увы, после релиза не получится перенести достигнутый прогресс. Также разработчики отметили, что некоторые моменты могут еще измениться к выходу игры.

Русского языка в демо нет, только японский, английский, немецкий, французский, итальянский и португальский. А размер клиента составляет 7,59 ГБ.

Кроме того, с 10 апреля будет доступна эксклюзивная тема для PSN, которую пользователи смогут получить до 11 мая, если загрузят пробную версию Final Fantasy VII.

Вместе с этим портал VGC поделился первыми 35 минутами геймплея игры.

Изначально ремейк Final Fantasy VII должен был выйти 3 марта 2020 года, однако его отложили до 10 апреля, чтобы как следует отполировать игру.