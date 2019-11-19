На очной защите проектов, которые претендуют на государственную поддержку от Фонда кино, выступил режиссёр Эдуард Бордуков («Коробка», «Клятва», «Смысл жизни») с задумкой картины про актёров-аниматоров, наряжающихся в костюмы Джокера и Бэтмена.

Мы выяснили, что Джокер сейчас — культовый герой в России, ему, к примеру, посвящена группа «ВКонтакте», в которой состоят почти 3 миллиона человек. Фильм с одноименным названием бьет рекорды по кассовым сборам. Но сразу хотел бы развеять страхи: мы не будем снимать русскую историю про Джокера.

Эдуард Бордуков, режиссёр

Он пояснил, что вместе с командой хочет рассказать с юмором и иронией про эпоху супергероев. Снимать фильм собираются в Нижнем Новгороде. Сюжет рассказывает о молодых актерах-аниматорах, мечтающих построить свой театр. Их нанимает двенадцатилетний сын бизнесмена, который просит нарядиться Джокером и Бэтмэном.

Бордюков отметил, что артисты будут в нарядах супергероев настолько, «насколько это будет возможно с юридической точки зрения», чтобы избежать проблем с авторскими правами. В целом, он не исключает, что при возникновении проблем героев могут и заменить.

В конце октября своё мнение о картине «Джокер» выразил министр культуры Владимир Мединский, которому фильм не понравился.

Мне потоком идут письма: «Почему не запретили фильм „Джокер“?». А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть конкретный перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено, пожалуйста.

Владимир Мединский

Читайте также

«Джокер» — человек, который не смеется 4

«Джокер» — человек, который не смеется

 27.09.2019

Не просто предыстория суперзлодея, а тяжёлая драма о противостоянии маленького человека и больного общества.

Из чего сделан Джокер

На чём основан «Джокер»: похожие истории и источники вдохновения

 11.10.2019

Из одних фильмов и комиксов он заимствует атмосферу, из других — идеи, а с третьими затевает спор. Ищем эти источники — опираясь на слова создателей и собственные выводы.

Режиссёр «Джокера» вырезал из фильма сцену, которая объясняла бы судьбу соседки Софи

Режиссёр «Джокера» вырезал из фильма сцену, которая объясняла бы судьбу соседки Софи

 06.11.2019

Тодд Филлипс также пояснил, что двойственность можно воспринимать как «лакмусовую бумажку».

«Джокер» в мировом прокате собрал миллиард долларов!

«Джокер» в мировом прокате собрал миллиард долларов!

 17.11.2019

«Сделай счастливое лицо!».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.