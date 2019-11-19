На очной защите проектов, которые претендуют на государственную поддержку от Фонда кино, выступил режиссёр Эдуард Бордуков («Коробка», «Клятва», «Смысл жизни») с задумкой картины про актёров-аниматоров, наряжающихся в костюмы Джокера и Бэтмена.

Мы выяснили, что Джокер сейчас — культовый герой в России, ему, к примеру, посвящена группа «ВКонтакте», в которой состоят почти 3 миллиона человек. Фильм с одноименным названием бьет рекорды по кассовым сборам. Но сразу хотел бы развеять страхи: мы не будем снимать русскую историю про Джокера. Эдуард Бордуков, режиссёр

Он пояснил, что вместе с командой хочет рассказать с юмором и иронией про эпоху супергероев. Снимать фильм собираются в Нижнем Новгороде. Сюжет рассказывает о молодых актерах-аниматорах, мечтающих построить свой театр. Их нанимает двенадцатилетний сын бизнесмена, который просит нарядиться Джокером и Бэтмэном.

Бордюков отметил, что артисты будут в нарядах супергероев настолько, «насколько это будет возможно с юридической точки зрения», чтобы избежать проблем с авторскими правами. В целом, он не исключает, что при возникновении проблем героев могут и заменить.

В конце октября своё мнение о картине «Джокер» выразил министр культуры Владимир Мединский, которому фильм не понравился.