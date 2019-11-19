На очной защите проектов, которые претендуют на государственную поддержку от Фонда кино, выступил режиссёр Эдуард Бордуков («Коробка», «Клятва», «Смысл жизни») с задумкой картины про актёров-аниматоров, наряжающихся в костюмы Джокера и Бэтмена.
Мы выяснили, что Джокер сейчас — культовый герой в России, ему, к примеру, посвящена группа «ВКонтакте», в которой состоят почти 3 миллиона человек. Фильм с одноименным названием бьет рекорды по кассовым сборам. Но сразу хотел бы развеять страхи: мы не будем снимать русскую историю про Джокера.
Эдуард Бордуков, режиссёр
Он пояснил, что вместе с командой хочет рассказать с юмором и иронией про эпоху супергероев. Снимать фильм собираются в Нижнем Новгороде. Сюжет рассказывает о молодых актерах-аниматорах, мечтающих построить свой театр. Их нанимает двенадцатилетний сын бизнесмена, который просит нарядиться Джокером и Бэтмэном.
Бордюков отметил, что артисты будут в нарядах супергероев настолько, «насколько это будет возможно с юридической точки зрения», чтобы избежать проблем с авторскими правами. В целом, он не исключает, что при возникновении проблем героев могут и заменить.
В конце октября своё мнение о картине «Джокер» выразил министр культуры Владимир Мединский, которому фильм не понравился.
Мне потоком идут письма: «Почему не запретили фильм „Джокер“?». А какие у нас есть для этого основания? Никаких. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то видит в этом пропаганду зла, а кто-то — добра. Есть конкретный перечень: призывы к свержению действующего конституционного строя, порнография, религиозная и национальная нетерпимость. Все остальное разрешено, пожалуйста.
Владимир Мединский
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