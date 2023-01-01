В России сделали аналог IMAX. Первым фильмом в этом формате будет «Вызов»

Гендиректор «Централ партнершип» Вадим Верещагин рассказал, что компания создала российский аналог IMAX под названием «Космакс».

По его словам, технология, совмещающая максимально четкое и насыщенное изображение и глубокий звук, обошлась примерно в пять миллионов рублей.

А первым фильмом, который покажут в этом формате, будет «Вызов» Клима Шипенко с Юлией Пересильд в главной роли.

Для показа ленты в «Космакс» она должна быть снята в высоком разрешении, а сами кинотеатры должны быть оборудованы качественным кинопроектором и звуковым оборудованием.