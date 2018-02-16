В России начались съёмки короткометражного фильма по рассказу Говарда Лавкрафта «Модель для Пикмана». О стремлении казанского режиссёра-дебютанта рассказывает портал Kazanfirst.

Начинающий постановщик Олег Ларионов задался целью экранизировать один из рассказов знаменитого мастера ужасов. Ранее Олег не снимал кино, только играл сам. Он рассказывает, что с недавних пор увлёкся творчеством Лавкрафта и понял, что ещё никто не снял достойную экранизацию.

Знакомиться начал с тогда, когда понял, что в различных фильмах и играх есть отсылки к его мифологии и его персонажам. Стал это изучать, интересоваться его творчеством, фильмами, которые сняты по этим произведениям, и понял, что у Лавкрафта позаимствовать часть идеи и сделать отличный фильм могут, а снять полностью произведение, передать его философию и основную мысль пока еще ни у кого не получилось. Режиссёр Олег Ларионов

«Модель для Пикмана» Ларионов выбрал во многом из-за камерности событий — здесь не нужно выстраивать целый город для декораций. Сюжет ведётся от лица рассказчика, который приходит в гости к другу-художнику Ричарду Пикману. Пикман рисует сюрреалистичные картины, на которых изображены ужасающие и отвратительные чудовища. Сперва рассказчик считает приятеля умалишённым, но после понимает, что все его работы нарисованы с натуры…

Вот как описывает свой грядущий фильм постановщик:

Поскольку это моя первая работа и бюджет в основном мой, данное произведение для меня более приемлемое по деньгам. Если вдруг от меня отвернутся все, то я за счет своего бюджета смогу реализовать. Я не хочу делать категорию 18+, не хочу кровищи, как у Тарантино, возможно, какие-то образы будут. Некоторые станут выходить за рамки приличия, но это все по книге, никаких наших задумок и выдумок не будет Олег Ларионов

Режиссёр хочет сперва снять короткий тизер, который привлечёт внимание инвесторов и всех заинтересованных зрителей. Вполне возможно, что со своим проектом команда выйдет на краудфандинговую площадку.

Режиссёр планирует снять фильм в этом году, чтобы в 2019-м отправиться с ним на фестиваль H.P. Lovecraft Film Festival в США.