В России снимут фильм по мотивам «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона





По словам авторов, фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав все лучшее от любимых зрителями советских и зарубежных экранизаций.





KD Studios уже планируют производство сериала и разработку игры по мотивам «Острова сокровищ» . Съемки начнутся до конца года. Сценарную группу проекта возглавляет Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор»). В



Роман Стивенсона оказался нарасхват в киноиндустрии — в конце 2024-го Disney тоже заказала новую версию экранизации «Острова». Это будет фильм с налетом «австралийского серфинга 1970 годов», а в сюжете будут подниматься темы семьи, братства и аутсайдеров.

Компании KD Studios и AP Digital объявили о разработке полнометражной экранизации «Острова сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона.