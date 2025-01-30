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В России снимут фильм по мотивам «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона

Андрей Квасков
30 января 16:44
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1 минута на чтение
Компании KD Studios и AP Digital объявили о разработке полнометражной экранизации «Острова сокровищ» по роману Роберта Льюиса Стивенсона.

По словам авторов, фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав все лучшее от любимых зрителями советских и зарубежных экранизаций.

Съемки начнутся до конца года. Сценарную группу проекта возглавляет Сергей Калужанов («Время первых», «Мажор»). В KD Studios уже планируют производство сериала и разработку игры по мотивам «Острова сокровищ».

Роман Стивенсона оказался нарасхват в киноиндустрии — в конце 2024-го Disney тоже заказала новую версию экранизации «Острова». Это будет фильм с налетом «австралийского серфинга 1970 годов», а в сюжете будут подниматься темы семьи, братства и аутсайдеров.

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Андрей Квасков
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