Хотите увидеть культовый фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982) на большом экране? Тогда эта новость для вас! Классику кинофантастики покажут в 22 российских городах, при чём на английском языке и с русскими субтитрами. Показывать будут самую «полную» режиссёрскую версию — final cut. Проверяйте, есть ли ваш город в списке:
- Екатеринбург, Ельцин Центр — 11 ноября в 16:00.
- Санкт-Петербург, кинотеатр «Аврора» — 13 ноября в 19:20.
- Москва, кинотеатр «Формула Кино на Лубянке» — 14 ноября в 19:30. Перед показом кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин прочтет о картине небольшую лекцию.
- Самара, кинотеатр «Вертикаль» — 19 ноября в 18:45.
- Омск, кинотеатр «Слава» — 19 ноября в 19:00.
- Петропавловск-Камчатский, кинотеатр «Лимонад» — 19 ноября в 19:00
- Белгород, Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа и Челябинск смогут увидеть картину 21 ноября в 19:30 в сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК.
- Владивосток, кинотеатр «Океан» — 22 ноября в 19:00.
- Воронеж, кинотеатр «Спартак» — 22 ноября в 19:30
- Иркутск, кинотеатр «Художественный» — 23 ноября в 19:00
- Казань, кинотеатр «Мир» — 28 ноября в 19:00
- Новосибирск, кинотеатр «Победа» — 2 декабря в 19:00
Все подробности и билеты можно найти на сайтах www.ukfilms.ru и www.coolconnections.ru.
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