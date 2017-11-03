Хотите увидеть культовый фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982) на большом экране? Тогда эта новость для вас! Классику кинофантастики покажут в 22 российских городах, при чём на английском языке и с русскими субтитрами. Показывать будут самую «полную» режиссёрскую версию — final cut. Проверяйте, есть ли ваш город в списке:

  • Екатеринбург, Ельцин Центр — 11 ноября в 16:00.
  • Санкт-Петербург, кинотеатр «Аврора» — 13 ноября в 19:20.
  • Москва, кинотеатр «Формула Кино на Лубянке» — 14 ноября в 19:30. Перед показом кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин прочтет о картине небольшую лекцию.
  • Самара, кинотеатр «Вертикаль» — 19 ноября в 18:45.
  • Омск, кинотеатр «Слава» — 19 ноября в 19:00.
  • Петропавловск-Камчатский, кинотеатр «Лимонад» — 19 ноября в 19:00
  • Белгород, Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа и Челябинск смогут увидеть картину 21 ноября в 19:30 в сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК.
  • Владивосток, кинотеатр «Океан» — 22 ноября в 19:00.
  • Воронеж, кинотеатр «Спартак» — 22 ноября в 19:30
  • Иркутск, кинотеатр «Художественный» — 23 ноября в 19:00
  • Казань, кинотеатр «Мир» — 28 ноября в 19:00
  • Новосибирск, кинотеатр «Победа» — 2 декабря в 19:00

Все подробности и билеты можно найти на сайтах www.ukfilms.ru и www.coolconnections.ru.

Читайте также

Бегущий по лезвию

«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял

03.10.2017

Как Ридли Скотт создал визуальный шедевр, и почему его оценили только через много лет после выхода.

«Бегущий по лезвию 2049» не шедевр, и вот почему 8

«Бегущий по лезвию 2049» не шедевр, и вот почему

04.10.2017

Продолжение классики достойно оригинала, шикарно снято и вызывает мурашки восторга — пока вы не начнёте задумываться над поведением персонажей…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии (Правила дискусии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.