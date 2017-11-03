Хотите увидеть культовый фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982) на большом экране? Тогда эта новость для вас! Классику кинофантастики покажут в 22 российских городах, при чём на английском языке и с русскими субтитрами. Показывать будут самую «полную» режиссёрскую версию — final cut. Проверяйте, есть ли ваш город в списке:

Екатеринбург , Ельцин Центр — 11 ноября в 16:00.

, Ельцин Центр — 11 ноября в 16:00. Санкт-Петербург , кинотеатр «Аврора» — 13 ноября в 19:20.

, кинотеатр «Аврора» — 13 ноября в 19:20. Москва , кинотеатр «Формула Кино на Лубянке» — 14 ноября в 19:30. Перед показом кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин прочтет о картине небольшую лекцию.

, кинотеатр «Формула Кино на Лубянке» — 14 ноября в 19:30. Перед показом кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин прочтет о картине небольшую лекцию. Самара , кинотеатр «Вертикаль» — 19 ноября в 18:45.

, кинотеатр «Вертикаль» — 19 ноября в 18:45. Омск , кинотеатр «Слава» — 19 ноября в 19:00.

, кинотеатр «Слава» — 19 ноября в 19:00. Петропавловск-Камчатский , кинотеатр «Лимонад» — 19 ноября в 19:00

, кинотеатр «Лимонад» — 19 ноября в 19:00 Белгород, Волгоград, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Тула, Тюмень, Уфа и Челябинск смогут увидеть картину 21 ноября в 19:30 в сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК.

смогут увидеть картину 21 ноября в 19:30 в сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК. Владивосток , кинотеатр «Океан» — 22 ноября в 19:00.

, кинотеатр «Океан» — 22 ноября в 19:00. Воронеж, кинотеатр «Спартак» — 22 ноября в 19:30

кинотеатр «Спартак» — 22 ноября в 19:30 Иркутск , кинотеатр «Художественный» — 23 ноября в 19:00

, кинотеатр «Художественный» — 23 ноября в 19:00 Казань , кинотеатр «Мир» — 28 ноября в 19:00

, кинотеатр «Мир» — 28 ноября в 19:00 Новосибирск, кинотеатр «Победа» — 2 декабря в 19:00

Все подробности и билеты можно найти на сайтах www.ukfilms.ru и www.coolconnections.ru.