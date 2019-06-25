Фехервари посетит Москву уже 1 июля — в рамках презентации своего нового романа «Инфернальный реквием», который можно будет приобрести прямо на встрече. Фантаст также пообщается с поклонниками и проведёт автограф-сессию.

Вот как звучит аннотация книги:

Адепта Сороритас из сестринства Последней Свечи на протяжении столетий бдительно оберегали свою планету-святилище, стремясь при этом расшифровать видения, что являлись в муках их основателю. Посторонних здесь не привечают, и все же они прибывают. Выжившие бойцы отборной роты Астра Милитарум, понесшей тяжелые потери при столкновении со смертоносной ксеносущностью, прилетают в Свечной Мир, питая надежды на исцеление. Сопровождает их женщина, не чужая для Последней Свечи, — сестра-госпитальер Асената Гиад, отвернувшаяся от своего прежнего ордена десятилетия назад. По мере того как искатели приближаются к оплоту секты, среди исхлестанных бурями шпилей планеты пробуждаются пагубные силы, однако самые коварные тени таятся в душах паломников.

Кроме «Реквиема» у фантаста выходили и другие романы по вселенной Warhammer 40,000 на русском языке — например, «Каста огня» и «Культы генокрадов». Ознакомиться со всем списком писателя можно на Black Library, где приведены все романы серии.

Встречу организуют Hobby Games и издательство «Фантастика». Она состоится в магазине Hobby Games у метро Парк Культуры (ул. Остоженка, д. 40/1) в Москве в 18:00. Там же можно приобрести и миниатюры для самого варгейма. Приходите!