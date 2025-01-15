В сериале «Квест Вижна» вернется персонаж из «Железного человека», которого вы наверняка не помните

Издание Variety и другие СМИ сообщили, что в сериале «Квест Вижна» появится наемник Раза из первого «Железного человека», к образу которого вернется Фаран Тахир.

«Воскрешение» этого персонажа ознаменует самый длинный разрыв между появлениями в киновселенной Marvel — почти 20 лет.

Раза, напомним, организовал похищение Тони Старка. Предполагалось, что персонаж погиб от рук главного злодея фильма. Но, судя по всему, ему удалось спастись. Насколько важную роль он сыграет, пока неясно.

Шоураннером выступает Терри Маталас, который работал над «Звездным путем: Пикар». Что интересно, Тахир тоже немного связан с этой франшизой. Он сыграл одного из персонажей в начальной сцене «Стартрека» 2009 года.

«Квест Вижна» выйдет в 2026 году.

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