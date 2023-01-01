В сеть слили фильм «Ампир V», который должен был выйти год назад

На российских торрент-трекерах неожиданно появился фантастической фильм «Ампир V» по мотивам одноименного романа Виктора Пелевина.
Изначально картина должна была выйти весной 2022 года, но премьеру отложили на неопределенный срок из-за того, что авторы не могли получить прокатное удостоверение от Минкульта.
По сюжету парень Роман Шторкин превращается в вампира и узнает, что «кровососы» управляют человечеством.
Режиссером выступил Виктор Гинзбург, работавший над «Generation П». А одну из главных ролей исполнил рэпер Oxxxymiron*.
*Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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Евгений Пекло | 31.03.2022
Тот редкий случай, когда из довольно скучной книги получилось сделать интересный фильм.
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