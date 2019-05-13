В начале мая в сети появилась петиция, обращённая к Disney, с требованием убрать с роли Капитан Марвел актрису Бри Ларсон. Автор петиции Спайк Валентайн считает, что Ларсон стоит доказать свою приверженность к ЛГБТ-сообществу и «цветным» женщинам не словами, а делами. Очевидно, он имеет в виду высказывания актрисы в одном из интервью, где та поведала о желании видеть на пресс-конференциях не только белых мужчин.

Мы хотим, чтобы Бри Ларсон ушла с её роли — так бы она доказала, что на самом деле выступает на стороне социальной справедливости. Также мы хотим убедиться, что роль достанется темнокожей женщине с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пусть на её места придёт Моника, настоящая женщина и темнокожая Капитан Марвел — вместо того, чтобы отбеливать персонажей в угоду белым мужчинам традиционной ориентации, стоящим во главе Disney. Кроме того, Бри Ларсон не жертвует деньги на благотворительность за исключением Фонда The Motion Picture and Television Fund Foundation. Настало время ей доказать, что её слова — не пустые разговоры. Спайк Валентайн, автор петиции

На момент написания заметки её подписали почти 20 тысяч человек. Любопытно, что большую популярность петиция получила в России, Украине и странах СНГ.

Моника Рамбо — супергероиня из комиксов, впервые дебютировавшая в The Amazing Spider-Man Annual #16, её придумали Роджер Штерн и Джон Ромита-младший. История Капитан Марвел из Киновселенной частично опирается на историю Моники из комиксов, девушка также получила суперсилы в результате взрыва.

В фильме «Капитан Марвел» Моника Рамбо уже фигурировала — это дочь подруги Дэнверс, именно перед ней Капитан меняла костюмы.